https://ria.ru/20220810/evropa-1808594369.html

Европейские политики лишают свои страны будущего, заявил глава Минвостока

Европейские политики лишают свои страны будущего, заявил глава Минвостока - РИА Новости, 10.08.2022

Европейские политики лишают свои страны будущего, заявил глава Минвостока

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас "прекратить туризм из России", заявил,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:12

2022-08-10T15:12

2022-08-10T15:12

в мире

россия

евросоюз

алексей чекунков

азия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас "прекратить туризм из России", заявил, что европейские политики, пытаясь отгородиться от РФ и Азии, лишают Европу будущего. Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас"."Эстонская фрау не хочет видеть русских в Европе… Но те европейские политики, которые пытаются построить Великую Ост-европейскую стену, отгородившись от России и от всей Азии, лишают Европу будущего. Умные люди, настоящие европейцы не поддержат и не простят им этой близорукой глупости", - написал Чекунков в Telegram-канале.Он добавил, что никогда не был в Эстонии, поэтому мало знает об этой стране, но в европейских странах бывал. "В 80-е пять лет прожил во Франции со своим дедом, советским дипломатом. Благодаря ему и таким как он, людям с твердой позицией, нас уважали, это чувствовал даже ребенок. Благодаря другому моему деду, советскому солдату, и миллионам таких, как он, Европа вообще существовала. Федор Чекунков прошел в пехоте от Херсона до Берлина", - рассказал глава Минвостокразвития.По его словам, хотя Европа сегодня отличается от "Европы его детства" из-за возникших там социальных, коммунальных и криминальных проблем, "усталости древних столиц от топтания по ним всего мира", но в ЕС, отметил министр много красивых мест, глубокая культура и древняя история.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, алексей чекунков, азия, санкции в отношении россии