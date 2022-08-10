Европейские политики лишают свои страны будущего, заявил глава Минвостока
Чекунков заявил, что политики Европы лишают ее будущего, отгораживая от России и Азии
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас "прекратить туризм из России", заявил, что европейские политики, пытаясь отгородиться от РФ и Азии, лишают Европу будущего. Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".
"Эстонская фрау не хочет видеть русских в Европе… Но те европейские политики, которые пытаются построить Великую Ост-европейскую стену, отгородившись от России и от всей Азии, лишают Европу будущего. Умные люди, настоящие европейцы не поддержат и не простят им этой близорукой глупости", - написал Чекунков в Telegram-канале.
Он добавил, что никогда не был в Эстонии, поэтому мало знает об этой стране, но в европейских странах бывал. "В 80-е пять лет прожил во Франции со своим дедом, советским дипломатом. Благодаря ему и таким как он, людям с твердой позицией, нас уважали, это чувствовал даже ребенок. Благодаря другому моему деду, советскому солдату, и миллионам таких, как он, Европа вообще существовала. Федор Чекунков прошел в пехоте от Херсона до Берлина", - рассказал глава Минвостокразвития.
По его словам, хотя Европа сегодня отличается от "Европы его детства" из-за возникших там социальных, коммунальных и криминальных проблем, "усталости древних столиц от топтания по ним всего мира", но в ЕС, отметил министр много красивых мест, глубокая культура и древняя история.