https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html

Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.08.2022

Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:43

2022-08-10T21:43

2022-08-10T21:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 544 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф