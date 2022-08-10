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Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.08.2022
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:43
2022-08-10T21:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 544 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:43 10.08.2022
 
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Минобороны: Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с мирными жителями во время эвакуации
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с мирными жителями во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли более 544 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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