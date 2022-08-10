https://ria.ru/20220810/evakuatsiya-1808740591.html
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.08.2022
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:43
2022-08-10T21:43
2022-08-10T21:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 3,25 миллиона человек, за сутки - почти 27 тысяч, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3 258 206 человек, из которых 518 534 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 544 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Минобороны: Россия эвакуировала более 3,25 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР