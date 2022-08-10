https://ria.ru/20220810/dvizhenie-1808559225.html

В Армении инициировали новое движение с требованием отставки Пашиняна

В Армении инициировали новое движение с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 10.08.2022

В Армении инициировали новое движение с требованием отставки Пашиняна

Армянский оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян заявил, что инициирует Движение независимости, которое РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:16

2022-08-10T13:16

2022-08-10T13:16

в мире

армения

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 10 авг – РИА Новости. Армянский оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян заявил, что инициирует Движение независимости, которое нацелено на то, чтобы в сентябре премьер Никол Пашинян уже ушел со своего поста.В ходе брифинга у здания правительства Казарян заявил журналистам, что "страна стоит перед угрозой катастрофы" из-за готовности властей пойти на новые уступки Азербайджану, а жители ряда армянских населенных пунктов оказались перед угрозой депортации, причем "впервые армян в мирное время намерены депортировать армянские власти"."Я призываю начать новое движение, которое будет называться Движением независимости. Оно должно начаться 23 августа - в день принятия в 1990 году Декларации о независимости и завершиться 21 сентября – в день обретения Арменией в 1991 году независимости. То есть, как минимум 21 сентября Никол Пашинян уже не должен быть премьер-министром", - сказал Казарян.По его словам, есть три конституционных способа отстранения премьера от власти – добровольная отставка, вмешательство генпрокурора и импичмент со стороны парламента. Казарян заявил, что окончательный митинг противников Пашиняна должен состояться у здания парламента во время обсуждения вопроса о его отстранении от власти.Прошло три месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807186154.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян, азербайджан