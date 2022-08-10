https://ria.ru/20220810/donetsk-1808737058.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:07
2022-08-10T21:07
2022-08-10T21:11
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского районов города, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Заозерной погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Беспощадного ранена женщина... ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
21:07 10.08.2022 (обновлено: 21:11 10.08.2022)
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина