https://ria.ru/20220810/donetsk-1808737058.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 10.08.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:07

2022-08-10T21:07

2022-08-10T21:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского районов города, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Заозерной погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Беспощадного ранена женщина... ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, в мире