Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808737058.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:07
2022-08-10T21:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского районов города, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Заозерной погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Беспощадного ранена женщина... ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808583972.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
21:07 10.08.2022 (обновлено: 21:11 10.08.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского районов города, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Заозерной погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Беспощадного ранена женщина... ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала