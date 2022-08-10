https://ria.ru/20220810/donetsk-1808647298.html
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов
Украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:15
2022-08-10T16:15
2022-08-10T16:15
в мире
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808643723.html
донецк (днр)
красногоровка
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), красногоровка, кировский район
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 19 снарядов за 35 минут