https://ria.ru/20220810/donetsk-1808647298.html

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов

Украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:15

2022-08-10T16:15

2022-08-10T16:15

в мире

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220810/donetsk-1808643723.html

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), красногоровка, кировский район