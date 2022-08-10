https://ria.ru/20220810/donetsk-1808643723.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:02
2022-08-10T16:02
2022-08-10T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Тимура погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808551722.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:02 10.08.2022 (обновлено: 16:04 10.08.2022)
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница
В ДНР сообщили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка погибла мирная жительница