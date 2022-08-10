https://ria.ru/20220810/donetsk-1808643723.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница - РИА Новости, 10.08.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:02

2022-08-10T16:02

2022-08-10T16:04

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Тимура погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808551722.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины