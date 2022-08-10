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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808643723.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:02
2022-08-10T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Тимура погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808551722.html
донецк (днр)
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украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:02 10.08.2022 (обновлено: 16:04 10.08.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница

В ДНР сообщили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка погибла мирная жительница

© РИА НовостиПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Тимура погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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