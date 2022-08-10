https://ria.ru/20220810/donetsk-1808570834.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада - РИА Новости, 10.08.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада
Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:51
2022-08-10T13:51
2022-08-10T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле был поврежден забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска шесть раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, 14 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
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РИА Новости
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
13:51 10.08.2022 (обновлено: 13:52 10.08.2022)
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада
ДНР: в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада