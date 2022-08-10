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В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808570834.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада - РИА Новости, 10.08.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада
Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:51
2022-08-10T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле был поврежден забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска шесть раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, 14 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
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донецк (днр)
кировский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика
13:51 10.08.2022 (обновлено: 13:52 10.08.2022)
 
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада

ДНР: в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада

Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле был поврежден забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска шесть раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, 14 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Последствия обстрела здания железнодорожного вокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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