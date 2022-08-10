https://ria.ru/20220810/donetsk-1808570834.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада - РИА Новости, 10.08.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадало здание детсада

Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:51

2022-08-10T13:51

2022-08-10T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле был поврежден забор детского сада №69 в указанном районе по улице Кирова."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска шесть раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, 14 снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html

https://ria.ru/20220810/obstrel-1808568669.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика