https://ria.ru/20220810/donbass-1808584334.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:38

2022-08-10T14:38

2022-08-10T14:38

специальная военная операция на украине

стирол

нато

донецк (днр)

макеевка

горловка

в мире

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также в 11.45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12.30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220810/donetsk-1808502044.html

https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стирол, нато, донецк (днр), макеевка, горловка, в мире