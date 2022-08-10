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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donbass-1808584334.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:38
2022-08-10T14:38
специальная военная операция на украине
стирол
нато
донецк (днр)
макеевка
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также в 11.45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12.30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220810/donetsk-1808502044.html
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
донецк (днр)
макеевка
горловка
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стирол, нато, донецк (днр), макеевка, горловка, в мире
14:38 10.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10:25
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Также в 11.45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12.30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:40Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеСтиролНАТОДонецк (ДНР)МакеевкаГорловкаВ мире
 
 
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