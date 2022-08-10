Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также в 11.45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12.30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.