https://ria.ru/20220810/donbass-1808497284.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час выпустили 42 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке, Макеевке и Михайловке, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:02

2022-08-10T10:02

2022-08-10T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 42 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке, Макеевке и Михайловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 7.55 украинские войска обстреляли Горловку, в 8.10 – Михайловку, в 8.20 – вновь Горловку, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра. В 8.30 и 8.55 украинские военные выпустили по Макеевке по пять снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220810/donetsk-1808485756.html

https://ria.ru/20220809/dnr-1808440153.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато