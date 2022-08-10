Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Горловке, Макеевке и Михайловке 42 снаряда
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 42 снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке, Макеевке и Михайловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.