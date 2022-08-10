https://ria.ru/20220810/donbass-1808491287.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:29
2022-08-10T09:29
2022-08-10T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
кировский район
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 295 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220810/donbass-1808483752.html
украина
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр), кировский район
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
В ДНР заявили, что ВСУ 50 раз за сутки обстреляли республику, выпустив 295 снарядов