https://ria.ru/20220810/donbass-1808491287.html

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:29

2022-08-10T09:29

2022-08-10T09:29

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 295 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220810/donbass-1808483752.html

украина

донецк (днр)

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецк (днр), кировский район