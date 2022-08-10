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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/donbass-1808491287.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:29
2022-08-10T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
кировский район
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 295 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
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украина
донецк (днр)
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в мире, украина, донецк (днр), кировский район
09:29 10.08.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 50 раз

В ДНР заявили, что ВСУ 50 раз за сутки обстреляли республику, выпустив 295 снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 50 раз, выпустив 295 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 295 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 72 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:18Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Кировский район
 
 
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