https://ria.ru/20220810/donbass-1808483752.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли и 25 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:18

2022-08-10T08:18

2022-08-10T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 25 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 9 августа до 08.00 10 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 25 мирных жителей получили ранения, включая девочку-подростка 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220809/sapery-1808451301.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина