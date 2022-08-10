https://ria.ru/20220810/donbass-1808483752.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли и 25 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:18
2022-08-10T08:18
2022-08-10T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 25 получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 9 августа до 08.00 10 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 25 мирных жителей получили ранения, включая девочку-подростка 2009 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220809/sapery-1808451301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
08:18 10.08.2022 (обновлено: 08:39 10.08.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, ранены 25 человек