Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/dnr-1808723721.html
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 270 снарядов из ствольной артиллерии и минометов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:56
2022-08-10T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 270 снарядов из ствольной артиллерии и минометов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 270 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Огонь, как отмечается, велся по районам девяти населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:56 10.08.2022
 
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 270 снарядов по территории республики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 270 снарядов из ствольной артиллерии и минометов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 270 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Огонь, как отмечается, велся по районам девяти населенных пунктов ДНР.
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
15:36Специальная военная операция на Украине
На Украине пригрозили новым ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала