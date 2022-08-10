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Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 270 снарядов из ствольной артиллерии и минометов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:56
2022-08-10T19:56
2022-08-10T19:56
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 270 снарядов из ствольной артиллерии и минометов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 270 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Огонь, как отмечается, велся по районам девяти населенных пунктов ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили более 270 снарядов по ДНР за сутки
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили более 270 снарядов по территории республики