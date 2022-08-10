https://ria.ru/20220810/deputaty-1808562820.html
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта - РИА Новости, 10.08.2022
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:27
2022-08-10T13:27
2022-08-10T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября.Капремонт школ в Московской области осуществляется в рамках президентской программы, рассчитанной на пять лет. В текущем году планируется отремонтировать 62 школы, еще четыре объекта были перенесены на следующий год из-за большого объема работ."К началу учебного года откроется 15 новых школ и пристроек. Важно, чтобы все депутаты проверили на местах как продвигаются работы. Порядка 12 объектов требуют повышенного внимания", - сказал Брынцалов в ходе заседания.
https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, игорь брынцалов, московская областная дума