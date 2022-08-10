https://ria.ru/20220810/deputaty-1808562820.html

Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта

Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта - РИА Новости, 10.08.2022

Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:27

2022-08-10T13:27

2022-08-10T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

игорь брынцалов

московская областная дума

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября.Капремонт школ в Московской области осуществляется в рамках президентской программы, рассчитанной на пять лет. В текущем году планируется отремонтировать 62 школы, еще четыре объекта были перенесены на следующий год из-за большого объема работ."К началу учебного года откроется 15 новых школ и пристроек. Важно, чтобы все депутаты проверили на местах как продвигаются работы. Порядка 12 объектов требуют повышенного внимания", - сказал Брынцалов в ходе заседания.

https://ria.ru/20220728/kapremont-1805711267.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, игорь брынцалов, московская областная дума