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Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта - РИА Новости, 10.08.2022
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https://ria.ru/20220810/deputaty-1808562820.html
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта - РИА Новости, 10.08.2022
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:27
2022-08-10T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября.Капремонт школ в Московской области осуществляется в рамках президентской программы, рассчитанной на пять лет. В текущем году планируется отремонтировать 62 школы, еще четыре объекта были перенесены на следующий год из-за большого объема работ."К началу учебного года откроется 15 новых школ и пристроек. Важно, чтобы все депутаты проверили на местах как продвигаются работы. Порядка 12 объектов требуют повышенного внимания", - сказал Брынцалов в ходе заседания.
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московская область (подмосковье), общество, игорь брынцалов, московская областная дума
13:27 10.08.2022
 

Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Московской областной Думы. Архивное фото
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль открытие школ после капитального ремонта к 1 сентября.
Капремонт школ в Московской области осуществляется в рамках президентской программы, рассчитанной на пять лет. В текущем году планируется отремонтировать 62 школы, еще четыре объекта были перенесены на следующий год из-за большого объема работ.
"К началу учебного года откроется 15 новых школ и пристроек. Важно, чтобы все депутаты проверили на местах как продвигаются работы. Порядка 12 объектов требуют повышенного внимания", - сказал Брынцалов в ходе заседания.
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28 июля, 20:21Новости Подмосковья
Глава Подмосковья поручил усилить процесс приемки школ после капремонта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоИгорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
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