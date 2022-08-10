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Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета - РИА Новости, 10.08.2022
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Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета
Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета - РИА Новости, 10.08.2022
Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета
Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах высоки, надо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщил Минфин РФ по итогам... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:31
2022-08-10T10:44
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах высоки, надо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщил Минфин РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Выступая на заседании комиссии, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что формирование проекта бюджета на следующую трехлетку проходит в условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей."Министр добавил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета", - говорится в сообщении."Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", - цитирует Силуанова пресс-служба.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
10:31 10.08.2022 (обновлено: 10:44 10.08.2022)
 
Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета

Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета до 2025 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах высоки, надо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщил Минфин РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Выступая на заседании комиссии, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что формирование проекта бюджета на следующую трехлетку проходит в условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей.
"Министр добавил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета", - говорится в сообщении.
"Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", - цитирует Силуанова пресс-служба.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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