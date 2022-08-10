https://ria.ru/20220810/byudzhet-1808503364.html

Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета

Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета - РИА Новости, 10.08.2022

Минфин заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета

Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах высоки, надо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщил Минфин РФ по итогам... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:31

2022-08-10T10:31

2022-08-10T10:44

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах высоки, надо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщил Минфин РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Выступая на заседании комиссии, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что формирование проекта бюджета на следующую трехлетку проходит в условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей."Министр добавил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета", - говорится в сообщении."Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", - цитирует Силуанова пресс-служба.

https://ria.ru/20220810/nds-1808502953.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)