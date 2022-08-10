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Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год - РИА Новости, 10.08.2022
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Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год
Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год - РИА Новости, 10.08.2022
Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год
Федеральные министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 2023-2025 годы на пять триллионов рублей в год, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:56
2022-08-10T11:47
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральные министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 2023-2025 годы на пять триллионов рублей в год, сообщила пресс-служба казначейства по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка пяти триллионов рублей ежегодно", — говорится в пресс-релизе.На заседании министр финансов Антон Силуанов заявил, что планирование бюджета "осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей".По его словам, проект "нужно формировать так, чтобы не нарушать макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности, и при этом выполнить все взятые обязательства".Среди инструментов, которыми располагает ведомство, Силуанов перечислил временное использование средств Фонда национального благосостояния России, "мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности".В июне объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей — до 12,15 триллиона (из них 8,7 триллиона ликвидных активов). В апреле правительство на год приостановило действие одного из бюджетных правил и разрешило расходовать дополнительные доходы от экспорта нефти и газа на текущие нужды бюджета, а не накапливать их в резервном фонде.
https://ria.ru/20220803/dokhod-1806886456.html
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экономика, антон силуанов, россия
09:56 10.08.2022 (обновлено: 11:47 10.08.2022)
 
Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год

Ведомства попросили Минфин увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральные министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 2023-2025 годы на пять триллионов рублей в год, сообщила пресс-служба казначейства по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка пяти триллионов рублей ежегодно", — говорится в пресс-релизе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Нефтегазовые допдоходы бюджета в июле оказались ниже прогноза
На заседании министр финансов Антон Силуанов заявил, что планирование бюджета "осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей".
По его словам, проект "нужно формировать так, чтобы не нарушать макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности, и при этом выполнить все взятые обязательства".
Среди инструментов, которыми располагает ведомство, Силуанов перечислил временное использование средств Фонда национального благосостояния России, "мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности".
В июне объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей — до 12,15 триллиона (из них 8,7 триллиона ликвидных активов). В апреле правительство на год приостановило действие одного из бюджетных правил и разрешило расходовать дополнительные доходы от экспорта нефти и газа на текущие нужды бюджета, а не накапливать их в резервном фонде.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссия
 
 
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