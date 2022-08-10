https://ria.ru/20220810/byudzhet-1808496074.html

Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год

Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год - РИА Новости, 10.08.2022

Ведомства попросили увеличить расходы казны на пять триллионов рублей в год

Федеральные министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 2023-2025 годы на пять триллионов рублей в год, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:56

2022-08-10T09:56

2022-08-10T11:47

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральные министерства и ведомства попросили Минфин увеличить расходы бюджета на 2023-2025 годы на пять триллионов рублей в год, сообщила пресс-служба казначейства по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка пяти триллионов рублей ежегодно", — говорится в пресс-релизе.На заседании министр финансов Антон Силуанов заявил, что планирование бюджета "осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей".По его словам, проект "нужно формировать так, чтобы не нарушать макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности, и при этом выполнить все взятые обязательства".Среди инструментов, которыми располагает ведомство, Силуанов перечислил временное использование средств Фонда национального благосостояния России, "мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности".В июне объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей — до 12,15 триллиона (из них 8,7 триллиона ликвидных активов). В апреле правительство на год приостановило действие одного из бюджетных правил и разрешило расходовать дополнительные доходы от экспорта нефти и газа на текущие нужды бюджета, а не накапливать их в резервном фонде.

https://ria.ru/20220803/dokhod-1806886456.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, россия