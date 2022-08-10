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Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме - РИА Новости, 10.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808645427.html
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме - РИА Новости, 10.08.2022
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме
В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:09
2022-08-10T16:09
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из различных источников финансирования выделено более десяти миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на начало августа работы выполнены по десяти проектам. В селах оборудованы спортивные площадки с тренажерами, обустроены скверы, оборудованы места для хранения твердых бытовых отходов, организованы вело- и автопарковки, детские игровые площадки. До конца года все это появится и в других сельских поселениях Липецкой области."Условия для жизни людей в деревнях и селах не должны сильно отличаться от городских условий, поэтому мы ведем активную работу в этом направлении и стараемся создать комфортные условия в каждом уголке нашей области", - отметил Артамонов.
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игорь артамонов, благоустройство
16:09 10.08.2022
 

Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из различных источников финансирования выделено более десяти миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что на начало августа работы выполнены по десяти проектам. В селах оборудованы спортивные площадки с тренажерами, обустроены скверы, оборудованы места для хранения твердых бытовых отходов, организованы вело- и автопарковки, детские игровые площадки. До конца года все это появится и в других сельских поселениях Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
15:43Липецкая область
Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна
"Условия для жизни людей в деревнях и селах не должны сильно отличаться от городских условий, поэтому мы ведем активную работу в этом направлении и стараемся создать комфортные условия в каждом уголке нашей области", - отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновБлагоустройство
 
 
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