https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808645427.html
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме - РИА Новости, 10.08.2022
Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме
В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:09
2022-08-10T16:09
2022-08-10T16:09
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из различных источников финансирования выделено более десяти миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на начало августа работы выполнены по десяти проектам. В селах оборудованы спортивные площадки с тренажерами, обустроены скверы, оборудованы места для хранения твердых бытовых отходов, организованы вело- и автопарковки, детские игровые площадки. До конца года все это появится и в других сельских поселениях Липецкой области."Условия для жизни людей в деревнях и селах не должны сильно отличаться от городских условий, поэтому мы ведем активную работу в этом направлении и стараемся создать комфортные условия в каждом уголке нашей области", - отметил Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, благоустройство
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости
. В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из различных источников финансирования выделено более десяти миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Губернатор уточнил, что на начало августа работы выполнены по десяти проектам. В селах оборудованы спортивные площадки с тренажерами, обустроены скверы, оборудованы места для хранения твердых бытовых отходов, организованы вело- и автопарковки, детские игровые площадки. До конца года все это появится и в других сельских поселениях Липецкой области.
"Условия для жизни людей в деревнях и селах не должны сильно отличаться от городских условий, поэтому мы ведем активную работу в этом направлении и стараемся создать комфортные условия в каждом уголке нашей области", - отметил Артамонов.