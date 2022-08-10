https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808645427.html

Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме

Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме - РИА Новости, 10.08.2022

Села Липецкой области в 2022 году благоустроят по госпрограмме

В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:09

2022-08-10T16:09

2022-08-10T16:09

липецкая область

игорь артамонов

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в текущем году благоустроят 17 объектов в 14 селах региона, на эти цели из различных источников финансирования выделено более десяти миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что на начало августа работы выполнены по десяти проектам. В селах оборудованы спортивные площадки с тренажерами, обустроены скверы, оборудованы места для хранения твердых бытовых отходов, организованы вело- и автопарковки, детские игровые площадки. До конца года все это появится и в других сельских поселениях Липецкой области."Условия для жизни людей в деревнях и селах не должны сильно отличаться от городских условий, поэтому мы ведем активную работу в этом направлении и стараемся создать комфортные условия в каждом уголке нашей области", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220810/zerno-1808634257.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, благоустройство