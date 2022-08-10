https://ria.ru/20220810/blagoustroystvo-1808531328.html

Благоустройство территории больницы имени Юдина выполнено на 70%

Благоустройство территории больницы имени Юдина выполнено на 70% - РИА Новости, 10.08.2022

Благоустройство территории больницы имени Юдина выполнено на 70%

Выполнено 70% работ по благоустройству территории больницы имени С.С. Юдина на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:56

2022-08-10T11:56

2022-08-10T11:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Выполнено 70% работ по благоустройству территории больницы имени С.С. Юдина на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по благоустройству территории ГКБ имени С.С. Юдина на юге столицы. Главная цель проекта - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан. Работы выходят на финальную стадию, уже выполнено порядка 70% от запланированного объема", - заявил Бирюков.Она рассказал, что сейчас завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода, ведется мощение дорожек, выполняются работы по гидроизоляции подземных переходов между корпусами. Проводятся мероприятия по прокладке нового кислородопровода, в ближайших планах - начать возведение кислородной станции."В рамках благоустройства предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, парковку для машин скорой помощи, места для встреч и ожидания. Реорганизуем существующие зоны отдыха, установим более 320 современных фонарей и уличных торшеров, ландшафтную подсветку. Осенью высадим около 160 деревьев и свыше 210 кустарников", - подчеркнул Бирюков.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на территории появятся новые прогулочные маршруты. Для пациентов и посетителей поставят информационные стелы, большие карты и указатели. Приведут в порядок детскую площадку, сделают спортивную площадку для персонала медучреждения.Заммэра отметил, что одна из интересных идей проекта благоустройства территории больницы - создание мультисенсорного сада, предназначенного для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния. Все кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства.

https://realty.ria.ru/20220810/kapremont-1808495416.html

https://realty.ria.ru/20220810/marshrut-1808488088.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков