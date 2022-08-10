https://ria.ru/20220810/bezopasnost-1808706010.html

В Белоруссии назвали отношения с Москвой в военной сфере конструктивными

В Белоруссии назвали отношения с Москвой в военной сфере конструктивными - РИА Новости, 10.08.2022

В Белоруссии назвали отношения с Москвой в военной сфере конструктивными

Отношения Белоруссии с РФ в военной сфере конструктивные, Москва не диктует Минску, что делать, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:59

2022-08-10T18:59

2022-08-10T19:01

минск

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Отношения Белоруссии с РФ в военной сфере конструктивные, Москва не диктует Минску, что делать, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко.Он отметил, что отношения с РФ носят характер стратегического союзничества. "В военной политике у нас основной вектор - на развитие стратегического союзничества с Российской Федерацией... Это - огромный фактор стратегического сдерживания (иных – ред.) наших партнеров от необдуманных действий в отношении нашего государства", - подчеркнул Ревенко.Помощник министра также отметил нацеленность Белоруссии на сотрудничество в рамках ОДКБ, заявив, что этот блок является основой для обеспечения безопасности Минска. "Мы верим в своих союзников, знаем, что будет вовремя оказана помощь, как это было в Казахстане", - сказал он.Ревенко также обратил внимание, что большую перспективу для Минска имеет сотрудничество с Китаем, от которого чувствует надежную поддержку, а также с ШОС. Он заявил, что вскоре ШОС, где Минск хочет стать полноправным членом, займет одно из ведущих положений в мире в экономике и военной безопасности."Находясь в эпицентре событий в Европе, ... между Востоком и Западом, между Россией и ЕС, конечно, нужно думать и об установлении взаимовыгодных отношений в том числе и со странами - членами блока НАТО. Мы развивали с ними отношения в нечувствительных областях. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация - наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, то давайте продолжать нашу работу", - сказал он. Ревенко отметил, что речь идет о сотрудничестве в сфере миротворчества, лингвистической подготовки. "Есть сферы, в которых мы нормально работали и сотрудничали до определенного времени и которые не чувствительны для обеспечения нашей безопасности. Мы это не скрывали (от союзников - ред.), были открыты", - сказал помощник министра.По его словам, на сегодняшний день отношения с НАТО "своеобразные". В частности, пояснил помощник министра, Минск испытывает "существенное влияние" со стороны альянса в связи с ситуацией в регионе. "Кто-то советует предпринять какие-то действия, кто-то упрекает в союзе с Россией, кто-то объявляет о санкциях, прекращает диалог", - отметил Ревенко.При этом он обратил внимание, что наиболее активны в последние годы в ухудшении отношений, даже в ущерб собственным интересам, соседние страны ЕС, а также Украина, хотя с более весомыми игроками, в частности, США, Германией, у Белоруссии сохранены контакты в сфере международного военного сотрудничества.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808615937.html

https://ria.ru/20220809/zapad-1808355832.html

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минск, шос, евросоюз, нато, белоруссия, россия, в мире