23:36 10.08.2022 (обновлено: 23:47 10.08.2022)
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны
Москалькова опровергла сообщения о невозможности беженцев с Украины уехать в другие страны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать в другие страны.
"Мы делаем все возможное, чтобы те, кто хочет воспользоваться гуманитарным коридором, уходили по ним в безопасное место. Я борюсь с такой неправдой, что в России якобы заставляют людей выезжать (с Украины) - это ложь. Люди выезжают туда, куда они хотели бы выехать. В ту страну, в которой они чувствуют себя безопасно и комфортно", - заявила Москалькова.
Она рассказала, как помогала беженцам уезжать в другие страны, и заявила, что это могут подтвердить даже конкретные должностные лица Украины.
"Ко мне обращались несколько человек из пунктов временного содержания, что они хотели бы уехать из российского пункта в Польшу или в Канаду. Мы им помогали. Помогали пересекать русско-белорусскую границу. Оказывали сопровождение им до границы, и это могут подтвердить конкретные должностные лица правительства Украины", - сказала Москалькова.