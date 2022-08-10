https://ria.ru/20220810/bezhentsy-1808751585.html

Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны

Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны - РИА Новости, 10.08.2022

Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:36

2022-08-10T23:36

2022-08-10T23:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать в другие страны.Она рассказала, как помогала беженцам уезжать в другие страны, и заявила, что это могут подтвердить даже конкретные должностные лица Украины."Ко мне обращались несколько человек из пунктов временного содержания, что они хотели бы уехать из российского пункта в Польшу или в Канаду. Мы им помогали. Помогали пересекать русско-белорусскую границу. Оказывали сопровождение им до границы, и это могут подтвердить конкретные должностные лица правительства Украины", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808361526.html

украина

польша

канада

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в мире, украина, польша, канада, россия, татьяна москалькова