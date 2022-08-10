Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/bezhentsy-1808751585.html
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны - РИА Новости, 10.08.2022
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T23:36
2022-08-10T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
канада
россия
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:27:3160:1805_1920x0_80_0_0_c64833fc661ff5b779212b90cf5078d4.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать в другие страны.Она рассказала, как помогала беженцам уезжать в другие страны, и заявила, что это могут подтвердить даже конкретные должностные лица Украины."Ко мне обращались несколько человек из пунктов временного содержания, что они хотели бы уехать из российского пункта в Польшу или в Канаду. Мы им помогали. Помогали пересекать русско-белорусскую границу. Оказывали сопровождение им до границы, и это могут подтвердить конкретные должностные лица правительства Украины", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808361526.html
украина
польша
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_2978bcd760327e2ecf96c7a0a3addb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, канада, россия, татьяна москалькова
23:36 10.08.2022 (обновлено: 23:47 10.08.2022)
 
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны

Москалькова опровергла сообщения о невозможности беженцев с Украины уехать в другие страны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости назвала ложью информацию, что беженцам с Украины не дают выезжать в другие страны.
"Мы делаем все возможное, чтобы те, кто хочет воспользоваться гуманитарным коридором, уходили по ним в безопасное место. Я борюсь с такой неправдой, что в России якобы заставляют людей выезжать (с Украины) - это ложь. Люди выезжают туда, куда они хотели бы выехать. В ту страну, в которой они чувствуют себя безопасно и комфортно", - заявила Москалькова.
Она рассказала, как помогала беженцам уезжать в другие страны, и заявила, что это могут подтвердить даже конкретные должностные лица Украины.
"Ко мне обращались несколько человек из пунктов временного содержания, что они хотели бы уехать из российского пункта в Польшу или в Канаду. Мы им помогали. Помогали пересекать русско-белорусскую границу. Оказывали сопровождение им до границы, и это могут подтвердить конкретные должностные лица правительства Украины", - сказала Москалькова.
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:45
Украинским беженцам велели покинуть общежития университета в Кракове
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКанадаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала