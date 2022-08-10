https://ria.ru/20220810/belukha-1808556499.html

Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху

Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху - РИА Новости, 10.08.2022

Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху

Состояние белухи, извлеченной из реки Сены во Франции, ухудшилось во время ее перевозки к морю, и ее было решено усыпить, сообщила Оливе Куртуа, ветеринар... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:06

2022-08-10T13:06

2022-08-10T13:06

в мире

франция

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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Состояние белухи, извлеченной из реки Сены во Франции, ухудшилось во время ее перевозки к морю, и ее было решено усыпить, сообщила Оливе Куртуа, ветеринар пожарно-спасательной службы департамента Эссон.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что белуху, заблудившуюся в Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике."Во время поездки ветеринары констатировали ухудшение ее состояния, в частности, дыхательной активности... Вентиляция была недостаточной, страдания этого животного очевидны. Мы решили, что отпускать его нецелесообразно и что его нужно усыпить", - заявила ветеринар, видеозапись с речью которой размещена в Twitter-аккаунте префектуры департамента Кальвадос.На прошлой неделе газета Ouest-France со ссылкой на префектуру департамента Эр на севере Франции сообщила об обнаружении у шлюза заплывшей в Сену белухи.

https://ria.ru/20220810/belukha-1808498755.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция