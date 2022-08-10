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Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху - РИА Новости, 10.08.2022
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Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху
Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху - РИА Новости, 10.08.2022
Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху
Состояние белухи, извлеченной из реки Сены во Франции, ухудшилось во время ее перевозки к морю, и ее было решено усыпить, сообщила Оливе Куртуа, ветеринар... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:06
2022-08-10T13:06
в мире
франция
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Состояние белухи, извлеченной из реки Сены во Франции, ухудшилось во время ее перевозки к морю, и ее было решено усыпить, сообщила Оливе Куртуа, ветеринар пожарно-спасательной службы департамента Эссон.Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что белуху, заблудившуюся в Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике."Во время поездки ветеринары констатировали ухудшение ее состояния, в частности, дыхательной активности... Вентиляция была недостаточной, страдания этого животного очевидны. Мы решили, что отпускать его нецелесообразно и что его нужно усыпить", - заявила ветеринар, видеозапись с речью которой размещена в Twitter-аккаунте префектуры департамента Кальвадос.На прошлой неделе газета Ouest-France со ссылкой на префектуру департамента Эр на севере Франции сообщила об обнаружении у шлюза заплывшей в Сену белухи.
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в мире, франция
13:06 10.08.2022
 
Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху

Во Франции извлеченную из Сены белуху усыпили из-за ухудшения ее состояния при перевозке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха
Белуха - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. Состояние белухи, извлеченной из реки Сены во Франции, ухудшилось во время ее перевозки к морю, и ее было решено усыпить, сообщила Оливе Куртуа, ветеринар пожарно-спасательной службы департамента Эссон.
Ранее в среду агентство Франс Пресс передавало, что белуху, заблудившуюся в Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике.
"Во время поездки ветеринары констатировали ухудшение ее состояния, в частности, дыхательной активности... Вентиляция была недостаточной, страдания этого животного очевидны. Мы решили, что отпускать его нецелесообразно и что его нужно усыпить", - заявила ветеринар, видеозапись с речью которой размещена в Twitter-аккаунте префектуры департамента Кальвадос.
На прошлой неделе газета Ouest-France со ссылкой на префектуру департамента Эр на севере Франции сообщила об обнаружении у шлюза заплывшей в Сену белухи.
Белуха - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10:08
Белуху, заблудившуюся в Сене, везут к морю, сообщили СМИ
 
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