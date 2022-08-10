Белуху, заблудившуюся в Сене, везут к морю, сообщили СМИ
AFP: во Франции белуху, заблудившуюся в Сене, достали из реки и везут к морю на грузовике
Белуха. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белуху, заблудившуюся во французской Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего журналиста.
По данным агентства, префектура департамента Эр заявила, что операция по извлечению, которая продолжалась всю ночь, была "особо сложной". Ветеринары констатировали "истощение" животного, его жизнь находится в опасности.
"Журналист Франс Пресс убедился в среду, что грузовик, перевозящий белуху, извлеченную из шлюза в департаменте Эр в ночь со вторника на среду, отправился около 7.30 (8.30 мск - ред.) в сторону порта Уистреам (департамент Кальвадос). По его прибытии китообразное разместят в шлюзе с морской водой, где оно проведет несколько дней, а затем будет выпущено в открытое море", - говорится в сообщении.
Как сообщает в своем Twitter-аккаунте префектура департамента Эр, в операции по извлечению белухи принимали участие 80 человек, среди которых были сотрудники государственных служб, пожарные, представители различных ассоциаций, французского Красного Креста, ученые и ветеринары.
На прошлой неделе газета Ouest-France со ссылкой на префектуру департамента Эр на севере Франции сообщила об обнаружении у шлюза заплывшей в Сену белухи.
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