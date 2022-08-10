https://ria.ru/20220810/belukha-1808498755.html

Белуху, заблудившуюся в Сене, везут к морю, сообщили СМИ

Белуху, заблудившуюся в Сене, везут к морю, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2022

Белуху, заблудившуюся в Сене, везут к морю, сообщили СМИ

Белуху, заблудившуюся во французской Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего журналиста. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:08

2022-08-10T10:08

2022-08-10T10:08

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белуху, заблудившуюся во французской Сене, извлекли из реки и везут к морю на грузовике, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего журналиста.По данным агентства, префектура департамента Эр заявила, что операция по извлечению, которая продолжалась всю ночь, была "особо сложной". Ветеринары констатировали "истощение" животного, его жизнь находится в опасности.Как сообщает в своем Twitter-аккаунте префектура департамента Эр, в операции по извлечению белухи принимали участие 80 человек, среди которых были сотрудники государственных служб, пожарные, представители различных ассоциаций, французского Красного Креста, ученые и ветеринары.На прошлой неделе газета Ouest-France со ссылкой на префектуру департамента Эр на севере Франции сообщила об обнаружении у шлюза заплывшей в Сену белухи.

https://ria.ru/20211230/kity-1766238076.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, красный крест