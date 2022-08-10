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Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики - РИА Новости, 10.08.2022
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Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики
Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики - РИА Новости, 10.08.2022
Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики
Президент США Джо Байден оговорился, пообещав не допустить "улучшения экономической ситуации". РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:16
2022-08-10T18:52
сша
в мире
барак обама
сирия
ливия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, пообещав не допустить "улучшения экономической ситуации"."Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — сказал он на мероприятии в Белом доме.Глава государства тут же поправился, что имел в виду сохранение прогресса "от ухудшения". "Сохранить движение в правильном направлении", — уточнил он.Это далеко не первая оговорка Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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сша, в мире, барак обама, сирия, ливия, владимир путин
18:16 10.08.2022 (обновлено: 18:52 10.08.2022)
 
Байден оговорился, пообещав остановить улучшение экономики

Президент США Байден оговорился, пообещав сохранить экономический прогресс от улучшения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, пообещав не допустить "улучшения экономической ситуации".
"Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — сказал он на мероприятии в Белом доме.
Глава государства тут же поправился, что имел в виду сохранение прогресса "от ухудшения". "Сохранить движение в правильном направлении", — уточнил он.
Это далеко не первая оговорка Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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