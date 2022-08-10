08:00 10.08.2022 (обновлено: 08:02 10.08.2022)
Илья Авербух — о фестивале фейерверков, санкциях и семье
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Роман Харрасов. В эти выходные в Москве пройдет седьмой Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В Братеевском каскадном парке восемь команд из разных стран покажут пиротехнические шоу. Впервые за несколько лет программа не ограничится вечерними выступлениями. О том, какие сюрпризы ждут зрителей, в интервью РИА Новости рассказал режиссер Илья Авербух.
Фестиваль фейерверков "Ростех"
Полукилометровые трибуны и баржа-декорация: чем отличится фестиваль
— Что вы приготовили в этом году?
— Фестиваль фейерверков — это прежде всего большое пиротехническое шоу, где соревнуются команды. И моя задача — подготовить программу так, чтобы зрителям между выступлениями не было скучно в ожидании следующего участника.
Впервые за все время существования фестиваля будет яркое открытие. И вообще программа шире, чем обычно. Оба дня — с 12.00: мастер-классы, экстрим-спектакль и другие активности.
Концепция первого дня построена вокруг птицы огня. Мы создали арт-объект — тридцатиметровую инсталляцию. Основа — форма лодки, и это не случайно. Прямо за ней — Борисовские пруды.
От сказочности первого дня мы перейдем ко второму, посвященному современным технологиям. Добавится большое лазерное шоу.
Конечно, действо будет не только на набережной, но и в воде, включая шоу флайбордистов. Также мы преобразуем целую баржу в некий райский остров, проплывающий перед зрителями.
— Какая главная сложность была у вас как режиссера?
— Очень сложная режиссерская задача — вовлечь всех в процесс в равной мере, поскольку трибуна — полкилометра. На площадке установят восемь огромных экранов, на которых покажут, что происходит. Кроме того, задействуют около 150 артистов.
© РИА Новости / Максим БлиновЗритель фотографирует салют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
Зритель фотографирует салют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
— В чем уникальность именно этого шоу? Ведь это не просто салюты.
— Основа — да, привычный нам фейерверк. Но выступления участников жюри будет оценивать по нескольким критериям, в том числе попадание в музыку. Также каждое отдельное шоу — это своя история, поэтому важны оригинальность, кульминационность и в целом эффектность.
Ледовые шоу ярче, чем обычно: что готовит Авербух
— Над какими шоу вы еще сейчас работаете?
— Лето выдалось очень насыщенным. Мы запустили программу "Шоу чемпионов", тоже по театральному принципу. C 11 по 14 августа покажем его в Ессентуках.
К тому же я режиссировал 200-летие Нижегородской ярмарки.
Осенью мы хотим снова представить ледовый спектакль "Анна Каренина", который только один раз прошел в Москве. Есть еще несколько работ, включая новогодние, например "Волшебник Изумрудного города".
Но абсолютно новых программ пока нет, освежим то, что уже когда-то показывали, но не все смогли это увидеть.
Илья Авербух
— Появились ли у вас проблемы в связи с санкциями? Некоторым вашим коллегам, например, не удается доставить декорации из-за границы.
— Кстати говоря, нет. Фантазия работает, можно найти выход. Есть все: лед и то, чему нас научили тренеры.
Но в плане техники — много светового оборудования или каких-то комплектующих приходят из Китая.
У меня вообще нет ощущения, что есть какие-то сложности. Мы на каждую программу придумываем что-то новое, в том числе и в техническом плане.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкФигурное катание. V этап Кубка мира. Показательные выступления
Фигурное катание. V этап Кубка мира. Показательные выступления
— А станет ли менее популярным фигурное катание в России? Шоу есть шоу, но важны же и международные соревнования.
— Хочется, чтобы как можно быстрее Россия вернулась на мировую спортивную арену, но мы законодатели в фигурном катании, поэтому даже внутренний чемпионат — это соревнования лучших с лучшими.
Фигурное катание чуть-чуть более привилегированный вид спорта у нас, потому что у спортсменов есть возможность выступать на шоу и поддерживать интерес фанатов.
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Кто за старшего: на кого оставляет семью Авербух, уезжая на гастроли
— У вас плотный график. Удается ли видеться с семьей?
— Вся семья меня поддерживает, когда я уезжаю на гастроли. А сын Мартин оставался за старшего и со всем прекрасно справился.
— Вы воспитываете младшего сына так же, как и старшего? Или что-то поменялось в ваших отцовских принципах?
— Пока рано об этом говорить. Лев еще очень маленький, его первый день рождения мы отметим как раз на фестивале фейерверков.