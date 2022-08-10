https://ria.ru/20220810/altay-1808561864.html

Глава Алтая предложил новый путь для обмена грузами с Китаем

Глава Алтая предложил новый путь для обмена грузами с Китаем - РИА Новости, 10.08.2022

Глава Алтая предложил новый путь для обмена грузами с Китаем

Глава Алтайского края Виктор Томенко предложил новый, более короткий путь для обмена грузами с Китаем, это поможет сократить логистические издержки, сообщает... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:24

2022-08-10T13:34

алтайский край

виктор томенко

экономика

алтайский край

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко предложил новый, более короткий путь для обмена грузами с Китаем, это поможет сократить логистические издержки, сообщает пресс-служба регионального правительства."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркин Тунияз в ходе онлайн-переговоров обсудили направления развития двусторонних связей. Для Алтайского края Китайская Народная Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров", - говорится в сообщении.Основными алтайскими товарами, поставляемыми на китайский рынок, являются продукция агропромышленного комплекса, кокс из каменного угля и пиломатериалы. Из Китая в край импортируются различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических и гуманитарных связей."Важным направлением работы является сотрудничество в рамках Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай", который стал эффективной площадкой для развития межрегионального сотрудничества… В транспортно-логистической сфере инициировано несколько крупных инфраструктурных проектов, в которых Синьцзян-Уйгурскому автономному району отведена роль крупнейшего экономического хаба в Центральной Азии", - уточняет пресс-служба.По словам Томенко, Алтайский край готов нарастить экспорт разнообразной товарной номенклатуры. Речь идет о пищевых продуктах и промышленных товарах, в том числе поставке вагонов, котлов, дизельных двигателей, электрооборудования, химической и другой продукции.Сейчас экспортно-импортные операции Алтайского края с Китаем осуществляются по Транссибирской железнодорожной дороге через Забайкальский край. Власти Алтайского края рассчитывают на использование альтернативных путей доставки продукции до Синьцзян-Уйгурского автономного района, чтобы значительно снизить логистические издержки."В этих целях по инициативе правительства Алтайского края в апреле текущего года была организована экспедиция в Западную Монголию по маршруту АН-4 (Asian Highways-4) на участке "Ташанта-Такешикан" с участием представителей транспортных компаний. По результатам экспедиции подтверждено высокое качество дорожного полотна и наличие необходимой инфраструктуры. Предлагаю вам, уважаемый господин Тунияз, совместно содействовать скорейшему открытию указанного участка транзитного маршрута АН-4 (Asian Highways-4). Считаю, что это позволит значительно активизировать торгово-экономическое взаимодействие между Алтайским краем и Синьцзяном, и будет способствовать увеличению объемов товарооборота между нашими регионами.Представители бизнес-кругов нашего края, в том числе крупные компании-перевозчики, уже подтвердили свою заинтересованность и готовность к использованию этого нового маршрута", - отметил Томенко в ходе состоявшегося диалога.Asian Highways (Азиатские автомагистрали) представляет собой развитую сеть автодорог, общей протяженностью 141 тысяч километров, и соединяющую 32 азиатские страны. На территории России участок АН-4 от Новосибирска до границы с Монголией (Ташанта) полностью совпадает с федеральной трассой М-52. Протяженность маршрута Барнаул – пункт пропуска "Ташанта" – Уланбайшинт – Баян-Ульгий – Ховд – пункт пропуска "Ярантай" (Монголия) – пункт пропуска "Такешикан" (КНР) составляет 1520 км.

https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html

https://ria.ru/20220729/altay-1805868345.html

https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html

алтайский край

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

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виктор томенко, экономика, алтайский край, синьцзян-уйгурский автономный район, китай