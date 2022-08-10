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Депутат Госдумы предложил создать план по антиалкогольным публикациям - РИА Новости, 10.08.2022
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Депутат Госдумы предложил создать план по антиалкогольным публикациям
Депутат Госдумы предложил создать план по антиалкогольным публикациям - РИА Новости, 10.08.2022
Депутат Госдумы предложил создать план по антиалкогольным публикациям
Депутат ГД от "Единой России" и член комитета по спорту ГД Сергей Бурлаков предложил ввести в стране ежемесячный план по количеству публикаций о неприязни к... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:25
2022-08-10T16:25
общество
султан хамзаев
михаил горбачев
россия
сергей бурлаков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" и член комитета по спорту ГД Сергей Бурлаков предложил ввести в стране ежемесячный план по количеству публикаций о неприязни к спиртному во всех российских СМИ, это, по мнению парламентария, поспособствует понижению алкоголизации населения.Эффективность антиалкогольной работы в регионах России нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев."Пропагандировать неприязнь к спиртному нужно интересно. Сколько сейчас умельцев в медиасфере, они это способны реализовать красиво и эффективно. Думаю, что в идеале должен быть план на каждый месяц по количеству таких публикаций во всех медиа нашей страны", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он отметил, что идея понижать уровень алкоголизации населения правильная, но нужно это делать современными способами: хитро, аккуратно и креативно.В российских СМИ, отечественных фильмах, на телевидении и в социальных сетях нужно регулярно транслировать плюсы здорового образа жизни, но делать это "не топорными агитками, которые мы помним с детства", считает Бурлаков."На мой взгляд, ограничение употребления алкоголя в нашей стране не работает. Достаточно почитать историю. Все цари боролись с пьянством - все безуспешно. Вспомним нашумевшую антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева. Какой итог? Вырублены виноградники, из магазинов пропал сахар, неимоверные убытки для страны, массовое недовольство и повышенный уровень смертности после окончания кампании", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20220810/alkogolizm-1808522398.html
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общество, султан хамзаев, михаил горбачев, россия, сергей бурлаков
16:25 10.08.2022
 
Депутат Госдумы предложил создать план по антиалкогольным публикациям

Депутат Госдумы Бурлаков предложил создать план по антиалкогольным публикациям в СМИ

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкСергей Бурлаков
Сергей Бурлаков
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Сергей Бурлаков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" и член комитета по спорту ГД Сергей Бурлаков предложил ввести в стране ежемесячный план по количеству публикаций о неприязни к спиртному во всех российских СМИ, это, по мнению парламентария, поспособствует понижению алкоголизации населения.
Эффективность антиалкогольной работы в регионах России нужно включить в критерии оценки работы губернаторов, а также усилить их персональную ответственность в вопросе здоровья граждан, заявил ранее РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:34
В Госдуме призвали разработать программу по борьбе с алкоголизмом
"Пропагандировать неприязнь к спиртному нужно интересно. Сколько сейчас умельцев в медиасфере, они это способны реализовать красиво и эффективно. Думаю, что в идеале должен быть план на каждый месяц по количеству таких публикаций во всех медиа нашей страны", - заявил Бурлаков РИА Новости.
Также он отметил, что идея понижать уровень алкоголизации населения правильная, но нужно это делать современными способами: хитро, аккуратно и креативно.
В российских СМИ, отечественных фильмах, на телевидении и в социальных сетях нужно регулярно транслировать плюсы здорового образа жизни, но делать это "не топорными агитками, которые мы помним с детства", считает Бурлаков.
"На мой взгляд, ограничение употребления алкоголя в нашей стране не работает. Достаточно почитать историю. Все цари боролись с пьянством - все безуспешно. Вспомним нашумевшую антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева. Какой итог? Вырублены виноградники, из магазинов пропал сахар, неимоверные убытки для страны, массовое недовольство и повышенный уровень смертности после окончания кампании", - сказал парламентарий.
Производство алкоголя - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:55Наука
Госпремию присудили за основы программы снижения смертности от алкоголизма
 
ОбществоСултан ХамзаевМихаил ГорбачевРоссияСергей Бурлаков
 
 
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