https://ria.ru/20220809/zhara-1808374802.html

Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе

Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе - РИА Новости, 09.08.2022

Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе

Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды, говорится в материалах, РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:30

2022-08-09T17:30

2022-08-09T17:30

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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды, говорится в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус"."Июль 2022 года характеризовался сильными, а местами и продолжительными волнами жары, которые затронули Европу и остальной мир, были побиты несколько рекордов температуры воздуха… Июль 2022 года стал одним из трех самых теплых июлей за всю историю наблюдений в мире и шестым самым теплым июлем в Европе", - говорится в нем.Максимальные уровни жары были превышены, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, отмечается в материалах.

https://ria.ru/20220809/aes-1808344690.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, франция, португалия, погода