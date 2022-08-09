https://ria.ru/20220809/zhara-1808374802.html
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе - РИА Новости, 09.08.2022
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды, говорится в материалах, РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:30
2022-08-09T17:30
2022-08-09T17:30
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений, в ряде государств были побиты температурные рекорды, говорится в материалах, размещенных на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей "Коперникус"."Июль 2022 года характеризовался сильными, а местами и продолжительными волнами жары, которые затронули Европу и остальной мир, были побиты несколько рекордов температуры воздуха… Июль 2022 года стал одним из трех самых теплых июлей за всю историю наблюдений в мире и шестым самым теплым июлем в Европе", - говорится в нем.Максимальные уровни жары были превышены, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, отмечается в материалах.
https://ria.ru/20220809/aes-1808344690.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, франция, португалия, погода
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе
Прошедший июль стал одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений