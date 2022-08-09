https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян - РИА Новости, 09.08.2022
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян
Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:00
2022-08-09T09:00
2022-08-09T09:29
в мире
украина
россия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год въезд для всех россиян. "Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", — написал zibibboD."Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", — заявил ConfusingIdeas."Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — возмутился They call me M."Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят ее хозяева. В процессе гибнут ни в чем не повинные украинцы", — добавил jhalak786."Клоун совсем уже с катушек слетел", — заключили читатели. О том, что страны Запада должны закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из самых важных санкций, причем запрет должен распространяться даже на тех русских, кто покинул страну.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
09:00 09.08.2022 (обновлено: 09:29 09.08.2022)
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян
Читатели WP набросились на Зеленского после его призыва закрыть въезд для всех россиян
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Читатели американской газеты The Washington Post
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год въезд для всех россиян.
"Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", — написал zibibboD.
"Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", — заявил ConfusingIdeas.
"Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — возмутился They call me M.
"Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят ее хозяева. В процессе гибнут ни в чем не повинные украинцы", — добавил jhalak786.
"Клоун совсем уже с катушек слетел", — заключили читатели.
О том, что страны Запада должны закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из самых важных санкций, причем запрет должен распространяться даже на тех русских, кто покинул страну.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику
и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
.