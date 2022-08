https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html

"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян

"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян

"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян

Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год...

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год въезд для всех россиян. "Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", — написал zibibboD."Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", — заявил ConfusingIdeas."Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — возмутился They call me M."Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят ее хозяева. В процессе гибнут ни в чем не повинные украинцы", — добавил jhalak786."Клоун совсем уже с катушек слетел", — заключили читатели. О том, что страны Запада должны закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из самых важных санкций, причем запрет должен распространяться даже на тех русских, кто покинул страну.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

