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"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян - РИА Новости, 09.08.2022
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"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян - РИА Новости, 09.08.2022
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян
Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:00
2022-08-09T09:29
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год въезд для всех россиян. "Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", — написал zibibboD."Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", — заявил ConfusingIdeas."Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — возмутился They call me M."Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят ее хозяева. В процессе гибнут ни в чем не повинные украинцы", — добавил jhalak786."Клоун совсем уже с катушек слетел", — заключили читатели. О том, что страны Запада должны закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из самых важных санкций, причем запрет должен распространяться даже на тех русских, кто покинул страну.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
09:00 09.08.2022 (обновлено: 09:29 09.08.2022)
 
"С катушек слетел". В США возмутились призывом Зеленского наказать россиян

Читатели WP набросились на Зеленского после его призыва закрыть въезд для всех россиян

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как он призвал страны Запада закрыть на год въезд для всех россиян.
"Новый империалистический дискурс о гниении мозгов только что прекратился", — написал zibibboD.
"Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика", — заявил ConfusingIdeas.
"Теперь он думает, что он самый главный и мир должен следовать его приказам", — возмутился They call me M.
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"Этот парень — кукла, бегущая туда, куда хотят ее хозяева. В процессе гибнут ни в чем не повинные украинцы", — добавил jhalak786.
"Клоун совсем уже с катушек слетел", — заключили читатели.
О том, что страны Запада должны закрыть для россиян границы, Зеленский говорил в интервью The Washington Post. По его словам, это должно стать одной из самых важных санкций, причем запрет должен распространяться даже на тех русских, кто покинул страну.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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