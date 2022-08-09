https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808381083.html

Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов

Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022

Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:46

2022-08-09T17:46

2022-08-09T18:37

происшествия

саки (крым)

россия

сакский район

республика крым

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не проводится."Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В свою очередь мэр города Саки Александр Овдиенко в беседе с РИА Новости также не подтвердил эвакуацию населения Сакского района."Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html

саки (крым)

россия

сакский район

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, саки (крым), россия, сакский район, республика крым, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке