https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808381083.html
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:46
2022-08-09T17:46
2022-08-09T18:37
происшествия
саки (крым)
россия
сакский район
республика крым
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не проводится."Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В свою очередь мэр города Саки Александр Овдиенко в беседе с РИА Новости также не подтвердил эвакуацию населения Сакского района."Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html
саки (крым)
россия
сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саки (крым), россия, сакский район, республика крым, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
17:46 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов
Аксенов заявил, что из-за взрывов в Новофедоровке общей эвакуации в Сакском районе нет