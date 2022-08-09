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Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022
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Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:46
2022-08-09T18:37
происшествия
саки (крым)
россия
сакский район
республика крым
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не проводится."Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В свою очередь мэр города Саки Александр Овдиенко в беседе с РИА Новости также не подтвердил эвакуацию населения Сакского района."Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
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саки (крым)
россия
сакский район
республика крым
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происшествия, саки (крым), россия, сакский район, республика крым, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
17:46 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
 
Общей эвакуации из-за взрывов в Новофедоровке не проводится, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что из-за взрывов в Новофедоровке общей эвакуации в Сакском районе нет

© РИА Новости / Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов в Новофедоровке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Новофедоровке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Новофедоровке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за взрывов на аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма общей эвакуации населения в районе не проводится.
"Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В свою очередь мэр города Саки Александр Овдиенко в беседе с РИА Новости также не подтвердил эвакуацию населения Сакского района.
"Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ПроисшествияСаки (Крым)РоссияСакский районРеспублика КрымДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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