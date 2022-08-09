https://ria.ru/20220809/vsu-1808452054.html

ВСУ разместились в тубдиспансере в Надбугском Николаевской области

ВСУ разместились в тубдиспансере в Надбугском Николаевской области - РИА Новости, 09.08.2022

ВСУ разместились в тубдиспансере в Надбугском Николаевской области

Украинские военные выгнали пациентов туберкулезного диспансера в Николаевской области, чтобы разместить там подразделения теробороны и оборудовать склад оружия... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:38

2022-08-09T21:38

2022-08-09T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

россия

черкассы

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные выгнали пациентов туберкулезного диспансера в Николаевской области, чтобы разместить там подразделения теробороны и оборудовать склад оружия и боеприпасов, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он также рассказал, что в Черкассах в здании скорой помощи украинские боевики оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, заминировали подходы к зданию, но умышленно не стали предупреждать об этом местное население."В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы №3 неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита", - добавил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте ДНР - Зализном, на территории стационара городской больницы на проспекте Пионеров боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Покидать свои дома, чтобы эвакуироваться, националисты запрещают жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности"Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации безотлагательно оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, россия, черкассы, донецкая народная республика