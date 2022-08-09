Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/vsu-1808284385.html
Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска менее чем за два часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, выпустив по ним более 30 мин и снарядов, в т.ч. "натовского"... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:03
2022-08-09T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, выпустив по ним более 30 мин и снарядов, в т.ч. "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 10.27 украинские военные обстреляли населенный пункт Металлист, по нему было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По поселкам Гольмовский и Зайцево (южное) украинские военные выпустили 10 мин и три снаряда калибрами 120 и 122 миллиметра соответственно.Кроме того, украинские войска дважды, в 10.40 и 12.02 мск, обстреляли город Ясиноватая, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, отмечает представительство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Зайцево (южное) расположено на окраине Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, нато
13:03 09.08.2022
 
Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР

ДНР: ВСУ выпустили более 30 мин и снарядов по пяти населенным пунктам, включая Донецк

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, выпустив по ним более 30 мин и снарядов, в т.ч. "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Запад испугался российского флага над Киевом
По данным ведомства, в 10.27 украинские военные обстреляли населенный пункт Металлист, по нему было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По поселкам Гольмовский и Зайцево (южное) украинские военные выпустили 10 мин и три снаряда калибрами 120 и 122 миллиметра соответственно.
Кроме того, украинские войска дважды, в 10.40 и 12.02 мск, обстреляли город Ясиноватая, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, отмечает представительство.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Зайцево (южное) расположено на окраине Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала