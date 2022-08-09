https://ria.ru/20220809/vsu-1808284385.html

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска менее чем за два часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, выпустив по ним более 30 мин и снарядов, в т.ч. "натовского"... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:03

2022-08-09T13:03

2022-08-09T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

нато

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли пять населенных пунктов ДНР, включая Донецк, выпустив по ним более 30 мин и снарядов, в т.ч. "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 10.27 украинские военные обстреляли населенный пункт Металлист, по нему было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По поселкам Гольмовский и Зайцево (южное) украинские военные выпустили 10 мин и три снаряда калибрами 120 и 122 миллиметра соответственно.Кроме того, украинские войска дважды, в 10.40 и 12.02 мск, обстреляли город Ясиноватая, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, отмечает представительство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Зайцево (южное) расположено на окраине Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, нато