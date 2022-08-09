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ВС России поразили две украинские артиллерийские батареи

ВС России поразили две украинские артиллерийские батареи - РИА Новости, 09.08.2022

ВС России поразили две украинские артиллерийские батареи

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили две украинские артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в ДНР,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:17

2022-08-09T13:17

2022-08-09T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поразили две украинские артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

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