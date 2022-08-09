В Сети жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России
Пользователи Twitter жестко ответили премьеру Эстонии Каллас после слов о россиянах
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьера Эстонии Каю Каллас после ее призыва прекратить выдавать въездные визы россиянам.
"Роль политиков - объединять людей, а не разделять!" — написал jonah.
"Роль политиков - объединять людей, а не разделять!" — написал jonah.
"Кая. Просто чтобы вы знали, что тысячи высококвалифицированных россиян разбросаны по всей Европе, внося свой вклад в местную экономику, и посещение Европы не должно быть привилегией - это самое меньшее, что вы можете для них сделать", — заявил markelz0r.
"Подождите, пока не пройдет эта зима. Тогда посещение Европы станет смертельной ловушкой, когда она превратится в пустошь", — отметила Emma.
"Если бы у нее был мозг, она бы не сказала об этом", — возмутился mandarin.
"Свободное передвижение - это право человека", — добавил Tom Ras.
"Подождите, пока не пройдет эта зима. Тогда посещение Европы станет смертельной ловушкой, когда она превратится в пустошь", — отметила Emma.
"Если бы у нее был мозг, она бы не сказала об этом", — возмутился mandarin.
"Свободное передвижение - это право человека", — добавил Tom Ras.
"Коллективное наказание... еще одна великая политическая стратегия. Политикам больше не нужен профессионализм, Боже, спаси нас всех", — резюмировали читатели.
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Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.
В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.
В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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