https://ria.ru/20220809/vizy-1808303966.html

В Сети жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России

В Сети жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России - РИА Новости, 09.08.2022

В Сети жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России

Пользователи Twitter раскритиковали премьера Эстонии Каю Каллас после ее призыва прекратить выдавать въездные визы россиянам. "Роль политиков - объединять... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:49

2022-08-09T13:49

2022-08-09T13:49

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьера Эстонии Каю Каллас после ее призыва прекратить выдавать въездные визы россиянам. "Роль политиков - объединять людей, а не разделять!" — написал jonah. "Кая. Просто чтобы вы знали, что тысячи высококвалифицированных россиян разбросаны по всей Европе, внося свой вклад в местную экономику, и посещение Европы не должно быть привилегией - это самое меньшее, что вы можете для них сделать", — заявил markelz0r. "Подождите, пока не пройдет эта зима. Тогда посещение Европы станет смертельной ловушкой, когда она превратится в пустошь", — отметила Emma."Если бы у нее был мозг, она бы не сказала об этом", — возмутился mandarin. "Свободное передвижение - это право человека", — добавил Tom Ras."Коллективное наказание... еще одна великая политическая стратегия. Политикам больше не нужен профессионализм, Боже, спаси нас всех", — резюмировали читатели. Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека. В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, эстония, таллин, еврокомиссия, евросоюз, россия