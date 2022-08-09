https://ria.ru/20220809/vaktsinatsiya-1808349302.html

В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин

В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин - РИА Новости, 09.08.2022

В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин

Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:50

2022-08-09T15:50

2022-08-09T15:59

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общество

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

москва

департамент здравоохранения г. москвы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в СМИ появилась информация, что москвичам ставят просроченную вакцину от коронавируса в поликлиниках."Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности. Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в июле 2022 года Минздравом РФ была осуществлена новая поставка вакцины Спутник V в медицинские организации департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года. Подробную информацию о сроке годности вакцин можно уточнить в министерстве здравоохранения РФ и в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

https://ria.ru/20220520/vaktsinatsiya-1789801036.html

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", москва, департамент здравоохранения г. москвы