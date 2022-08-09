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В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин - РИА Новости, 09.08.2022
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В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин
В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин - РИА Новости, 09.08.2022
В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин
Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:50
2022-08-09T15:59
россия
общество
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
москва
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в СМИ появилась информация, что москвичам ставят просроченную вакцину от коронавируса в поликлиниках."Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности. Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что в июле 2022 года Минздравом РФ была осуществлена новая поставка вакцины Спутник V в медицинские организации департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года. Подробную информацию о сроке годности вакцин можно уточнить в министерстве здравоохранения РФ и в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
https://ria.ru/20220520/vaktsinatsiya-1789801036.html
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россия, общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", москва, департамент здравоохранения г. москвы
15:50 09.08.2022 (обновлено: 15:59 09.08.2022)
 
В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин

В депздраве Москвы опровергли данные о вакцинации от COVID-19 просроченными препаратами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичам ставят просроченную вакцину от коронавируса в поликлиниках.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:52Распространение коронавируса
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы
"Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности. Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2022 года Минздравом РФ была осуществлена новая поставка вакцины Спутник V в медицинские организации департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года. Подробную информацию о сроке годности вакцин можно уточнить в министерстве здравоохранения РФ и в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
Коронавирусная инфекция станет управляемой – главврач московской 52-й больницы Лысенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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