15:50 09.08.2022 (обновлено: 15:59 09.08.2022)
В депздраве Москвы опровергли данные об использовании просроченных вакцин
В депздраве Москвы опровергли данные о вакцинации от COVID-19 просроченными препаратами
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичам ставят просроченную вакцину от коронавируса в поликлиниках.
"Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами Спутник V, не соответствует действительности. Согласно письму министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2022 года Минздравом РФ была осуществлена новая поставка вакцины Спутник V в медицинские организации департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года. Подробную информацию о сроке годности вакцин можно уточнить в министерстве здравоохранения РФ и в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.