Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808374243.html
На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции
На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции - РИА Новости, 09.08.2022
На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции
Преподавателя предмета "Я люблю Украину" в одном из учебных заведений Сумской области будут судить за оправдание российской спецоперации, ей грозит до трех лет... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:28
2022-08-09T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Преподавателя предмета "Я люблю Украину" в одном из учебных заведений Сумской области будут судить за оправдание российской спецоперации, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора страны."Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одного из глуховских учебных заведений по факту оправдания, признания правомерным и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также завладение чужим имуществом", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, подозреваемая вела предмет "Я люблю Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/spetsoperatsiya-1798683582.html
украина
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_051934f1126a9df8a84bc2c76372fb63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, россия, ситуация в днр и лнр
17:28 09.08.2022
 
На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции

В Сумской области Украины будут судить преподавателя за оправдание специальной операции

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Преподавателя предмета "Я люблю Украину" в одном из учебных заведений Сумской области будут судить за оправдание российской спецоперации, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора страны.
"Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одного из глуховских учебных заведений по факту оправдания, признания правомерным и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также завладение чужим имуществом", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, подозреваемая вела предмет "Я люблю Украину".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 13:27Специальная военная операция на Украине
Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала