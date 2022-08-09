https://ria.ru/20220809/ukraina-1808374243.html

На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции

На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции - РИА Новости, 09.08.2022

На Украине будут судить преподавателя за оправдание специальной операции

Преподавателя предмета "Я люблю Украину" в одном из учебных заведений Сумской области будут судить за оправдание российской спецоперации, ей грозит до трех лет... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:28

2022-08-09T17:28

2022-08-09T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Преподавателя предмета "Я люблю Украину" в одном из учебных заведений Сумской области будут судить за оправдание российской спецоперации, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора страны."Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одного из глуховских учебных заведений по факту оправдания, признания правомерным и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также завладение чужим имуществом", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, подозреваемая вела предмет "Я люблю Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/spetsoperatsiya-1798683582.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сумская область, россия, ситуация в днр и лнр