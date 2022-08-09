https://ria.ru/20220809/ukraina-1808345396.html

Киев вывез более трех тысяч жителей подконтрольной территории ДНР за неделю

Киев вывез более трех тысяч жителей подконтрольной территории ДНР за неделю - РИА Новости, 09.08.2022

Киев вывез более трех тысяч жителей подконтрольной территории ДНР за неделю

Более 3 тысяч жителей подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики вывезены за последние шесть дней, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

2022-08-09T15:40

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч жителей подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики вывезены за последние шесть дней, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Эвакуация из Донетчины. За последние шесть дней эвакуировано более 3 тысяч граждан, из них почти 600 детей и 1,4 тысячи женщин. Обязательная эвакуация продолжается. В общем, с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 миллиона граждан", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательном вывозе населения с подконтрольных ему территорий ДНР. Как отмечала вице-премьер Украины Ирина Верещук, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.

https://ria.ru/20220731/reshenie-1806260981.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр