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Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте - РИА Новости, 09.08.2022
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Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте - РИА Новости, 09.08.2022
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у людей в Чечне и Турции много общего в культуре и истории, это помогло бы выстраивать на прочном фундаменте новые... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:30
2022-08-09T16:30
политика
турция
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у людей в Чечне и Турции много общего в культуре и истории, это помогло бы выстраивать на прочном фундаменте новые социальные и экономические отношения, а недопонимание - решить "в ходе честного и открытого диалога".Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры президентов двух стран прошли в минувшую пятницу, беседа длилась более четырех часов."Несомненно, у чеченцев и турков очень много таких общих точек в культуре и истории, что помогло бы нам двигаться дальше и выстраивать на этом прочном фундаменте уже новые социальные и экономические отношения. Да, и между братьями могут быть недопонимания. Но все они решаются в ходе честного и открытого диалога. Самое главное - не давать возможности воспользоваться этим злонамеренным лицам, желающим подорвать наше мирное существование", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что Чечня открыта для "турецких братьев", и в случае визита турецкой делегации в регион они почувствуют себя как дома благодаря десяткам мечетей в османском стиле и чеченскому гостеприимству.
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политика, турция, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:30 09.08.2022
 
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте

Кадыров: у людей в Чечне и Турции много общего, это помогло бы выстраивать отношения

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у людей в Чечне и Турции много общего в культуре и истории, это помогло бы выстраивать на прочном фундаменте новые социальные и экономические отношения, а недопонимание - решить "в ходе честного и открытого диалога".
Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры президентов двух стран прошли в минувшую пятницу, беседа длилась более четырех часов.
"Несомненно, у чеченцев и турков очень много таких общих точек в культуре и истории, что помогло бы нам двигаться дальше и выстраивать на этом прочном фундаменте уже новые социальные и экономические отношения. Да, и между братьями могут быть недопонимания. Но все они решаются в ходе честного и открытого диалога. Самое главное - не давать возможности воспользоваться этим злонамеренным лицам, желающим подорвать наше мирное существование", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что Чечня открыта для "турецких братьев", и в случае визита турецкой делегации в регион они почувствуют себя как дома благодаря десяткам мечетей в османском стиле и чеченскому гостеприимству.
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ПолитикаТурцияРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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