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Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте - РИА Новости, 09.08.2022
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у людей в Чечне и Турции много общего в культуре и истории, это помогло бы выстраивать на прочном фундаменте новые... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:30
2022-08-09T16:30
2022-08-09T16:30
политика
турция
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у людей в Чечне и Турции много общего в культуре и истории, это помогло бы выстраивать на прочном фундаменте новые социальные и экономические отношения, а недопонимание - решить "в ходе честного и открытого диалога".Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры президентов двух стран прошли в минувшую пятницу, беседа длилась более четырех часов."Несомненно, у чеченцев и турков очень много таких общих точек в культуре и истории, что помогло бы нам двигаться дальше и выстраивать на этом прочном фундаменте уже новые социальные и экономические отношения. Да, и между братьями могут быть недопонимания. Но все они решаются в ходе честного и открытого диалога. Самое главное - не давать возможности воспользоваться этим злонамеренным лицам, желающим подорвать наше мирное существование", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что Чечня открыта для "турецких братьев", и в случае визита турецкой делегации в регион они почувствуют себя как дома благодаря десяткам мечетей в османском стиле и чеченскому гостеприимству.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Кадыров надеется построить с Турцией новые отношения на старом фундаменте
Кадыров: у людей в Чечне и Турции много общего, это помогло бы выстраивать отношения