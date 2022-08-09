https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808279000.html

Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции

Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции - РИА Новости, 09.08.2022

Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции

Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:26

2022-08-09T17:26

2022-08-09T17:26

туризм

новости - туризм

турция

белек

кемер

tez tour

интурист

туризм

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, рассказали РИА Новости представители отрасли."Стоп-сейл до конца августа присылают пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и провинции Анталья, работающие в концепции ultra all inclusive. В основном это объекты размещения премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на российском рынке", — пояснили в пресс-службе "Интуриста".У клиентов Tez Tour наибольшим спросом пользуются туры с проживанием в регионах Белек и Сиде."Во многих отелях базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на стоп, поэтому туристам, желающим отдохнуть в начале осени, необходимо позаботиться о бронировании уже сейчас", — отметили в компании.В пресс-службе добавили, что стоимость путевок на неделю с проживанием на "все включено" стартует от 60 тысяч рублей на человека, в "пятерках" премиум-сегмента — от 130 тысяч. "С высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти, что связано преимущественно с ограниченным количеством доступных россиянам направлений, а также с малым объемом авиаперевозки, в результате чего спрос на рынке существенно превышает предложение", — заключили в Tez Tour.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

https://ria.ru/20220809/samolety-1808242406.html

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белек

кемер

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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