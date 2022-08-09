https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808279000.html
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции - РИА Новости, 09.08.2022
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции
Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:26
2022-08-09T17:26
2022-08-09T17:26
туризм
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, рассказали РИА Новости представители отрасли."Стоп-сейл до конца августа присылают пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и провинции Анталья, работающие в концепции ultra all inclusive. В основном это объекты размещения премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на российском рынке", — пояснили в пресс-службе "Интуриста".У клиентов Tez Tour наибольшим спросом пользуются туры с проживанием в регионах Белек и Сиде."Во многих отелях базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на стоп, поэтому туристам, желающим отдохнуть в начале осени, необходимо позаботиться о бронировании уже сейчас", — отметили в компании.В пресс-службе добавили, что стоимость путевок на неделю с проживанием на "все включено" стартует от 60 тысяч рублей на человека, в "пятерках" премиум-сегмента — от 130 тысяч. "С высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти, что связано преимущественно с ограниченным количеством доступных россиянам направлений, а также с малым объемом авиаперевозки, в результате чего спрос на рынке существенно превышает предложение", — заключили в Tez Tour.
https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html
https://ria.ru/20220809/samolety-1808242406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, белек, кемер, tez tour, интурист, туризм, туристы, турпоток, отели
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Стоп-сейл до конца августа присылают пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и провинции Анталья, работающие в концепции ultra all inclusive. В основном это объекты размещения премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на российском рынке", — пояснили в пресс-службе "Интуриста".
У клиентов Tez Tour наибольшим спросом пользуются туры с проживанием в регионах Белек и Сиде.
"Во многих отелях базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на стоп, поэтому туристам, желающим отдохнуть в начале осени, необходимо позаботиться о бронировании уже сейчас", — отметили в компании.
В пресс-службе добавили, что стоимость путевок на неделю с проживанием на "все включено" стартует от 60 тысяч рублей на человека, в "пятерках" премиум-сегмента — от 130 тысяч.
"С высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти, что связано преимущественно с ограниченным количеством доступных россиянам направлений, а также с малым объемом авиаперевозки, в результате чего спрос на рынке существенно превышает предложение", — заключили в Tez Tour.