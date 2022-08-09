Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана - РИА Новости, 09.08.2022
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана
Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:32
2022-08-09T09:54
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
анкара (провинция)
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аккую нуклеар
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752356596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4272fad4eaa2c2dd6cd8ad0b2e3cc476.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg.По мнению автора статьи, достигнутые на переговорах в Сочи договоренности о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен."И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря", — пишет автор.Более того, напоминает издание, Анкара воздерживается от присоединения к западным санкциям против Москвы.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.В ноябре прошлого года турецкая лира обвалилась на 18 процентов — это максимальное падение за последние 20 лет, а 20 декабря зафиксирован рекорд — 18,4 лиры за доллар. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36 процентов.
https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html
https://ria.ru/20220808/nato-1808021800.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752356596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cee2cd10e19e59d93ebddb37f676c37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, нато, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:32 09.08.2022 (обновлено: 09:54 09.08.2022)
 
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана

Bloomberg: президент России Владимир Путин спас Эрдогана в самый нужный момент

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg.

"Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику", — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, достигнутые на переговорах в Сочи договоренности о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен.
"И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря", — пишет автор.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 11:23
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
Более того, напоминает издание, Анкара воздерживается от присоединения к западным санкциям против Москвы.
"Эрдоган хочет углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО", — заключили в Bloomberg.
В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
В ноябре прошлого года турецкая лира обвалилась на 18 процентов — это максимальное падение за последние 20 лет, а 20 декабря зафиксирован рекорд — 18,4 лиры за доллар. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36 процентов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 13:17
Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАнкара (провинция)РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Аккую НуклеарНАТОВ миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала