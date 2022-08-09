https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html

Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана

Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана - РИА Новости, 09.08.2022

Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана

Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:32

2022-08-09T09:32

2022-08-09T09:54

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

анкара (провинция)

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

нато

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg.По мнению автора статьи, достигнутые на переговорах в Сочи договоренности о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен."И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря", — пишет автор.Более того, напоминает издание, Анкара воздерживается от присоединения к западным санкциям против Москвы.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.В ноябре прошлого года турецкая лира обвалилась на 18 процентов — это максимальное падение за последние 20 лет, а 20 декабря зафиксирован рекорд — 18,4 лиры за доллар. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36 процентов.

https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html

https://ria.ru/20220808/nato-1808021800.html

турция

анкара (провинция)

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, нато, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии