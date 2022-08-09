09:32 09.08.2022 (обновлено: 09:54 09.08.2022)
Bloomberg объяснил, как Путин спас Эрдогана
Bloomberg: президент России Владимир Путин спас Эрдогана в самый нужный момент
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg.
"Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, достигнутые на переговорах в Сочи договоренности о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры и предотвратит новую волну повышения цен.
"И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря", — пишет автор.
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В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
В ноябре прошлого года турецкая лира обвалилась на 18 процентов — это максимальное падение за последние 20 лет, а 20 декабря зафиксирован рекорд — 18,4 лиры за доллар. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36 процентов.