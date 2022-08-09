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Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов
Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов - РИА Новости, 09.08.2022
Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов
Туристам в Крыму ничего не угрожает из-за взрывов в Новофедоровке, поводов для паники нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:58
2022-08-09T17:10
республика крым
происшествия
госдума рф
туризм
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
россия
саки (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Туристам в Крыму ничего не угрожает из-за взрывов в Новофедоровке, поводов для паники нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов."Туристам ничего не угрожает. Просим соблюдать спокойствие. Ни в коем случае не поддаваться панике, не выдумывать и не фантазировать о том, чего не было. Есть официальное заявление Минобороны. Всякое происходит. Где-то газовый баллон может взорваться, где-то еще что-то", - сказал РИА Новости Черняк.
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республика крым, происшествия, госдума рф, новости - туризм, сергей аксенов (политик), россия, саки (крым)
16:58 09.08.2022 (обновлено: 17:10 09.08.2022)
 
Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов

Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов из-за ЧП в Новофедоровке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Туристам в Крыму ничего не угрожает из-за взрывов в Новофедоровке, поводов для паники нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов.
"Туристам ничего не угрожает. Просим соблюдать спокойствие. Ни в коем случае не поддаваться панике, не выдумывать и не фантазировать о том, чего не было. Есть официальное заявление Минобороны. Всякое происходит. Где-то газовый баллон может взорваться, где-то еще что-то", - сказал РИА Новости Черняк.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 16:46
Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке
 
ТуризмРеспублика КрымПроисшествияГосдума РФНовости - ТуризмСергей Аксенов (политик)РоссияСаки (Крым)
 
 
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