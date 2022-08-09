https://ria.ru/20220809/turisty-1808365024.html

Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов

Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов - РИА Новости, 09.08.2022

Депутат Госдумы от Крыма заявил об отсутствии угроз для туристов

Туристам в Крыму ничего не угрожает из-за взрывов в Новофедоровке, поводов для паники нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:58

2022-08-09T16:58

2022-08-09T17:10

республика крым

происшествия

госдума рф

туризм

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

россия

саки (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Туристам в Крыму ничего не угрожает из-за взрывов в Новофедоровке, поводов для паники нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов."Туристам ничего не угрожает. Просим соблюдать спокойствие. Ни в коем случае не поддаваться панике, не выдумывать и не фантазировать о том, чего не было. Есть официальное заявление Минобороны. Всякое происходит. Где-то газовый баллон может взорваться, где-то еще что-то", - сказал РИА Новости Черняк.

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Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, госдума рф, новости - туризм, сергей аксенов (политик), россия, саки (крым)