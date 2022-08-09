https://ria.ru/20220809/toplivo-1808286275.html

Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 09.08.2022

Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 19,2 доллара и 18,5 доллара за тонну соответственно, что станет четвертым подряд... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:07

2022-08-09T13:07

2022-08-09T13:07

экономика

цены на нефть

китай

petrochina

sinopec

cnooc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 19,2 доллара и 18,5 доллара за тонну соответственно, что станет четвертым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны."В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 9 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 130 юаней (19,2 доллара) и 125 юаней (18,5 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.

https://ria.ru/20220731/britaniya-1806203490.html

https://ria.ru/20220808/protest-1808100330.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, petrochina, sinopec, cnooc