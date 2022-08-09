https://ria.ru/20220809/toplivo-1808286275.html
Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 09.08.2022
Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 19,2 доллара и 18,5 доллара за тонну соответственно, что станет четвертым подряд... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:07
2022-08-09T13:07
2022-08-09T13:07
экономика
цены на нефть
китай
petrochina
sinopec
cnooc
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 19,2 доллара и 18,5 доллара за тонну соответственно, что станет четвертым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны."В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 9 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 130 юаней (19,2 доллара) и 125 юаней (18,5 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
https://ria.ru/20220731/britaniya-1806203490.html
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экономика, цены на нефть, китай, petrochina, sinopec, cnooc
Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай в четвертый раз с июня снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо
ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 19,2 доллара и 18,5 доллара за тонну соответственно, что станет четвертым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны.
"В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 9 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 130 юаней (19,2 доллара) и 125 юаней (18,5 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае
таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.
Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina
, Sinopec
, CNOOC
и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.