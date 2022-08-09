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Тихановская объявила о создании переходного кабинета - РИА Новости, 09.08.2022
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Тихановская объявила о создании переходного кабинета
Тихановская объявила о создании переходного кабинета - РИА Новости, 09.08.2022
Тихановская объявила о создании переходного кабинета
Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила, что создается... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:39
2022-08-09T18:03
в мире
павел латушко
александр лукашенко
белоруссия
литва
эстония
генеральная ассамблея оон
оон
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".Отмечается, что эта структура будет "защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси". Также ее целями объявлены "восстановление конституционной законности и правопорядка", реализация мер "по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и свободных выборов". Согласно сообщению пресс-службы, оппозиционный кабинет также будет "разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси". Подчеркивается, что "в результате этого должны быть освобождены все политзаключённые".По словам Тихановской, которые приводятся в сообщении пресс-службы, все кандидатуры должны пройти одобрение представительного органа. Планируется, что это будет созданный ранее по инициативе Тихановской координационный совет оппозиции. Однако четыре члена кабинета назначены уже сейчас сроком на 6 месяцев, в будущем их также должен будет согласовать координационный совет. Определены представитель кабинета по транзиту власти, которым стал Павел Латушко, по иностранным делам - Валерий Ковалевский, по восстановлению правопорядка - Александр Азаров, по обороне и национальной безопасности - Валерий Сахащик. Тихановская заявила, что в случае ее отсутствия ее заместителями будут Латушко и Ковалевский. Также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению.Тихановская сообщила, что "в самое ближайшее время появятся документы о целях, регламенте и структуре объединенного переходного кабинета и его следующих шагах". Также она заявила, что к октябрю расскажет, "как может быть осуществлён план помощи от ЕС на три миллиарда (евро)", а к ноябрю будет представлена концепция реформ экономики и законодательства. Она также анонсировала участие представителей кабинета в Генассамблее ООН и открытие представительств в Эстонии, Праге, в Брюсселе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, откуда осуществляют свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед ранее заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции, в частности, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ их выдать Минску.
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в мире, павел латушко, александр лукашенко, белоруссия, литва, эстония, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз
17:39 09.08.2022 (обновлено: 18:03 09.08.2022)
 
Тихановская объявила о создании переходного кабинета

Тихановская заявила о создании переходного кабинета из представителей оппозиции Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".
"Я приняла решение создать объединенный переходный кабинет – коллективный исполнительный орган", - приводит пресс-служба Тихановской слова политика во вторник.
Отмечается, что эта структура будет "защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси". Также ее целями объявлены "восстановление конституционной законности и правопорядка", реализация мер "по пресечению незаконного удержания власти, обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии, создание условий для проведения честных и свободных выборов". Согласно сообщению пресс-службы, оппозиционный кабинет также будет "разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси". Подчеркивается, что "в результате этого должны быть освобождены все политзаключённые".
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По словам Тихановской, которые приводятся в сообщении пресс-службы, все кандидатуры должны пройти одобрение представительного органа. Планируется, что это будет созданный ранее по инициативе Тихановской координационный совет оппозиции. Однако четыре члена кабинета назначены уже сейчас сроком на 6 месяцев, в будущем их также должен будет согласовать координационный совет. Определены представитель кабинета по транзиту власти, которым стал Павел Латушко, по иностранным делам - Валерий Ковалевский, по восстановлению правопорядка - Александр Азаров, по обороне и национальной безопасности - Валерий Сахащик. Тихановская заявила, что в случае ее отсутствия ее заместителями будут Латушко и Ковалевский. Также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению.
Тихановская сообщила, что "в самое ближайшее время появятся документы о целях, регламенте и структуре объединенного переходного кабинета и его следующих шагах". Также она заявила, что к октябрю расскажет, "как может быть осуществлён план помощи от ЕС на три миллиарда (евро)", а к ноябрю будет представлена концепция реформ экономики и законодательства. Она также анонсировала участие представителей кабинета в Генассамблее ООН и открытие представительств в Эстонии, Праге, в Брюсселе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, откуда осуществляют свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед ранее заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции, в частности, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ их выдать Минску.
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