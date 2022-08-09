https://ria.ru/20220809/tayvan-1808330418.html

Маневры Тайбэя в Тайваньском проливе инспирированы США, считает эксперт

Маневры Тайбэя в Тайваньском проливе инспирированы США, считает эксперт - РИА Новости, 09.08.2022

Маневры Тайбэя в Тайваньском проливе инспирированы США, считает эксперт

Тайбэй, начиная военные маневры в Тайваньском проливе под влиянием США, бросает политический и военный вызов Китаю, ситуация вокруг острова становится... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:59

2022-08-09T14:59

2022-08-09T15:00

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

мид кнр

нэнси пелоси

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Тайбэй, начиная военные маневры в Тайваньском проливе под влиянием США, бросает политический и военный вызов Китаю, ситуация вокруг острова становится взрывоопасной, заявил РИА Новости заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков."Сама ситуация абсолютно не предсказуема. Начало военных маневров Тайваня в Тайваньском проливе увеличивает риски военного конфликта — это очевидно, потому что в какой-то момент тайваньские маневры могут совпасть по территории или где-то столкнуться с проводимыми там китайскими маневрами", - полагает Мосяков."Намного проще было бы, если бы Тайвань пережил этот период без каких-либо ответных мер, пытаясь эту ситуацию сгладить, указав, что на них было оказано давление американцев, не выступая резко против той политики, которую проводит Китай.... Ясно совершенно, что было бы разумнее переждать грозу, рано или поздно маневры бы закончились, прошли бы переговоры и если не статус-кво восстановился бы, то возникло хотя бы что-то близкое к нему", - считает эксперт.По его словам, то, что Тайвань начинает свои собственные маневры, — это еще один шаг к тому, чтобы доказать, что Тайвань отходит от концепции "один Китай – две системы", что Тайбэй не признает верховенство центральной власти и нарушает консенсусное соглашение, которое они подписали с Пекином еще в 1992 году."Ничего хорошего этот шаг с точки зрения мира и стабильности не добавляет", - полагает эксперт.По его мнению, Тайвань идет на это, несмотря на то, что военный потенциал материкового Китая превосходит тайваньские силы количественно и качественно."Мы прекрасно понимаем, что Тайвань здесь выступает не как самостоятельный игрок. Это все продолжение американской политики и определенного американского давления. Это удивительная вещь, что на Украине, что на Тайване, что в Косово есть какая-то странная иррациональная вера, что если за спиной стоят Соединенные Штаты и указывают, каким образом действовать в той или иной ситуации, то местные власти совершенно безрассудно начинают действовать в интересах американцев", - сказал Мосяков.Эксперт обратил внимание на то, что США целенаправленно разжигают конфликты там, где американское влияние велико, и местные власти сами ведут дело к тому, чтобы оказаться американскими марионетками и действовать не в интересах своих государств, как, например, в самопровозглашенном Косово, где располагается крупнейшая в Европе военная база США, на Украине и на Тайване."То же самое на Тайване. Это, видимо, глобальная стратегия, целью которой является посеять хаос. В ситуации, когда и в Азии происходят серьезные пертурбации, и в Европе, и вокруг России, и на Ближнем Востоке, погрузить мир и своих основных соперников в ситуацию войн, конфликтов, тяжелых истощений ресурсов, а за это время решить вопросы, связанные с продолжением американского глобального доминирования. Вполне вероятно, что там есть какая-то группа с такими безумными мыслями", - подытожил эксперт.Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии сообщило, что Тайвань 9 и 11 августа проведет в южной части острова учения с боевыми стрельбами.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808248864.html

https://ria.ru/20220808/ssha-1808173131.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808192046.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808203878.html

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html

тайвань

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, мид кнр, нэнси пелоси