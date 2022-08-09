00:21 09.08.2022 (обновлено: 00:33 09.08.2022)
Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова
Тайвань во вторник проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова
© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Сегодня вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами в южной части острова для проверки боеспособности армии.
Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии сообщило, что Тайбэй 9 и 11 августа в южной части острова состоятся учения с боевыми стрельбами.
Отмечалось, что в рамках учений, в частности, пройдут стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов.
В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.