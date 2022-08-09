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Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова - РИА Новости, 09.08.2022
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Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова
Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова - РИА Новости, 09.08.2022
Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова
Сегодня вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами в южной части острова для проверки боеспособности армии. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:21
2022-08-09T00:33
в мире
тайвань
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
пекин
сша
народно-освободительная армия китая
мид кнр
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ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Сегодня вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами в южной части острова для проверки боеспособности армии.Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии сообщило, что Тайбэй 9 и 11 августа в южной части острова состоятся учения с боевыми стрельбами.Отмечалось, что в рамках учений, в частности, пройдут стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов.В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html
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в мире, тайвань, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, пекин, сша, народно-освободительная армия китая, мид кнр
00:21 09.08.2022 (обновлено: 00:33 09.08.2022)
 
Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова

Тайвань во вторник проведет военные учения с боевыми стрельбами на юге острова

© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Сегодня вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами в южной части острова для проверки боеспособности армии.
Ранее Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии сообщило, что Тайбэй 9 и 11 августа в южной части острова состоятся учения с боевыми стрельбами.
Отмечалось, что в рамках учений, в частности, пройдут стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов.
В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
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Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньВизит Пелоси на ТайваньНэнси ПелосиПекинСШАНародно-освободительная армия КитаяМИД КНР
 
 
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