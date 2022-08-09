https://ria.ru/20220809/talant-1808391630.html

Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства

Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства - РИА Новости, 09.08.2022

Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства

Задача государства заключается в создании условий, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя, сказал первый замруководителя... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:13

2022-08-09T18:13

2022-08-09T18:13

общество

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Задача государства заключается в создании условий, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Наш президент Владимир Владимирович Путин такой принцип сформулировал, которым мы все руководствуемся, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя. Для этого создаются все необходимые условия", - сказал Кириенко участникам молодёжного историко-культурного форума "Истоки".Он также пожелал участникам не упускать удивительное время возможностей, которое открывается перед ними и всей страной. "На самом деле от вашего успеха, без преувеличения, зависит и судьба, и будущее нашей великой страны", - добавил Кириенко.

https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, сергей кириенко