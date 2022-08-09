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Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства - РИА Новости, 09.08.2022
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Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства
Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства - РИА Новости, 09.08.2022
Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства
Задача государства заключается в создании условий, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя, сказал первый замруководителя... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:13
2022-08-09T18:13
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Задача государства заключается в создании условий, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Наш президент Владимир Владимирович Путин такой принцип сформулировал, которым мы все руководствуемся, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя. Для этого создаются все необходимые условия", - сказал Кириенко участникам молодёжного историко-культурного форума "Истоки".Он также пожелал участникам не упускать удивительное время возможностей, которое открывается перед ними и всей страной. "На самом деле от вашего успеха, без преувеличения, зависит и судьба, и будущее нашей великой страны", - добавил Кириенко.
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общество, россия, сергей кириенко
18:13 09.08.2022
 
Кириенко назвал создание условий для развития талантов задачей государства

Кириенко назвал создание условий, чтобы каждый мог найти свой талант, задачей государства

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Задача государства заключается в создании условий, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин такой принцип сформулировал, которым мы все руководствуемся, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия, чтобы каждый мог как можно быстрее найти свой талант и реализовать себя. Для этого создаются все необходимые условия", - сказал Кириенко участникам молодёжного историко-культурного форума "Истоки".
Он также пожелал участникам не упускать удивительное время возможностей, которое открывается перед ними и всей страной. "На самом деле от вашего успеха, без преувеличения, зависит и судьба, и будущее нашей великой страны", - добавил Кириенко.
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