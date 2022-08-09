https://ria.ru/20220809/svyaz-1808316577.html

В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта

В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта - РИА Новости, 09.08.2022

В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта

В Тверской области качественной сотовой связью в 2022 году обеспечат 24 малых населённых пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:29

2022-08-09T14:29

2022-08-09T14:29

тверская область

игорь руденя

мобильная связь

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ТВЕРЬ, 9 авг - РИА Новости. В Тверской области качественной сотовой связью в 2022 году обеспечат 24 малых населённых пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году в регионе введут в эксплуатацию 24 вышки сотовой связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Современная связь и мобильный интернет стандарта 4G дополнительно охватит более 4 тысяч человек."Губернатором региона Игорем Руденей поставлена задача - при реализации национального проекта особое внимание должно быть уделено обеспечению высокого уровня цифровизации территории региона", - отметили в пресс-службе.На данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения в 1 тысячу человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.

https://ria.ru/20220804/meditsina-1807262497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, мобильная связь