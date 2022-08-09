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В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта - РИА Новости, 09.08.2022
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Тверская область
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В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта
В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта - РИА Новости, 09.08.2022
В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта
В Тверской области качественной сотовой связью в 2022 году обеспечат 24 малых населённых пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:29
2022-08-09T14:29
тверская область
игорь руденя
мобильная связь
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ТВЕРЬ, 9 авг - РИА Новости. В Тверской области качественной сотовой связью в 2022 году обеспечат 24 малых населённых пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году в регионе введут в эксплуатацию 24 вышки сотовой связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Современная связь и мобильный интернет стандарта 4G дополнительно охватит более 4 тысяч человек."Губернатором региона Игорем Руденей поставлена задача - при реализации национального проекта особое внимание должно быть уделено обеспечению высокого уровня цифровизации территории региона", - отметили в пресс-службе.На данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения в 1 тысячу человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.
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игорь руденя, мобильная связь
14:29 09.08.2022
 

В Тверской области сотовой связью обеспечат 24 малых населенных пункта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина с телефоном
Мужчина с телефоном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с телефоном
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ТВЕРЬ, 9 авг - РИА Новости. В Тверской области качественной сотовой связью в 2022 году обеспечат 24 малых населённых пункта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году в регионе введут в эксплуатацию 24 вышки сотовой связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Современная связь и мобильный интернет стандарта 4G дополнительно охватит более 4 тысяч человек.
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"Губернатором региона Игорем Руденей поставлена задача - при реализации национального проекта особое внимание должно быть уделено обеспечению высокого уровня цифровизации территории региона", - отметили в пресс-службе.
На данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения в 1 тысячу человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85%.
 
Тверская областьИгорь Руденямобильная связь
 
 
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