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Бочкарев: 27 станций московского метро планируется построить к 2025 году
Бочкарев: 27 станций московского метро планируется построить к 2025 году - РИА Новости, 09.08.2022
Бочкарев: 27 станций московского метро планируется построить к 2025 году
В Москве планируется построить 27 станций метро до конца 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:59
2022-08-09T13:59
2022-08-09T13:59
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
метро
строительство метро в москве
московский метрополитен
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве планируется построить 27 станций метро до конца 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Заммэра напомнил, что флагманским проектом московского метростростроения является Большая кольцевая линия протяженностью 70 километров. Ее общая строительная готовность превысила 90%. "Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется", - уточнил Бочкарев.Он подчеркнул, что также продолжается строительство новых радиусов и продление существующих линий. Сейчас идут работы на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях столичной подземки.Всего с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию почти 199 километров линий, 100 новых станций, а также 11 электродепо метро и МЦК. В результате сеть столичного метрополитена выросла в полтора раза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), метро, строительство метро в москве, московский метрополитен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве планируется построить 27 станций метро до конца 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве
ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро", - сказал он.
Заммэра напомнил, что флагманским проектом московского метростростроения является Большая кольцевая линия протяженностью 70 километров. Ее общая строительная готовность превысила 90%. "Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется", - уточнил Бочкарев.
Он подчеркнул, что также продолжается строительство новых радиусов и продление существующих линий. Сейчас идут работы на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях столичной подземки.
Всего с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию почти 199 километров линий, 100 новых станций, а также 11 электродепо метро и МЦК
. В результате сеть столичного метрополитена выросла в полтора раза.