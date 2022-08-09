18:25 09.08.2022 (обновлено: 19:26 09.08.2022)
NI назвал ошибку Белого дома, угрожающую существованию США
The National Interest: у США нет четкого стратегического видения своей внешней политики
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У США отсутствует четкое стратегическое видение собственной внешней политики, которое необходимо для существования великих держав, пишет американское издание The National Interest.
В статье критикуется непоследовательный подход руководства США к различным регионам, который не основывается на всеобъемлющей стратегии. Автор приводит в пример желание Вашингтона собрать вокруг себя коалицию ближневосточных держав для противостояния Ирану, но при этом упоминает о крайне неуместных при таких планах высказываниях о Саудовской Аравии как о "стране-изгое".
Вчера, 14:32Одно решение США по Украине взбесило американцев
"Сегодня становится все сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения. <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США", — заметило СМИ.
Вашингтон, по мнению автора, не может долго находиться в состоянии неопределенности, иначе ему будет трудно подготовиться к будущим внешнеполитическим кризисам.
"Мы живем в эпоху соперничества крупных держав, <…> и сейчас Соединенные Штаты нуждаются в четкой военно-политической стратегии острее, чем когда-либо прежде", — констатировал он.
Ранее экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявил об иррациональной и разрушительной политике США в отношении России, которая провоцирует энергетический кризис и приводит к огромным экономическим потрясениям в стране.