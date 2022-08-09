https://ria.ru/20220809/strategiya-1808397252.html

NI назвал ошибку Белого дома, угрожающую существованию США

NI назвал ошибку Белого дома, угрожающую существованию США - РИА Новости, 09.08.2022

NI назвал ошибку Белого дома, угрожающую существованию США

У США отсутствует четкое стратегическое видение собственной внешней политики, которое необходимо для существования великих держав, пишет американское издание... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:25

2022-08-09T18:25

2022-08-09T19:26

в мире

сша

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У США отсутствует четкое стратегическое видение собственной внешней политики, которое необходимо для существования великих держав, пишет американское издание The National Interest.В статье критикуется непоследовательный подход руководства США к различным регионам, который не основывается на всеобъемлющей стратегии. Автор приводит в пример желание Вашингтона собрать вокруг себя коалицию ближневосточных держав для противостояния Ирану, но при этом упоминает о крайне неуместных при таких планах высказываниях о Саудовской Аравии как о "стране-изгое"."Сегодня становится все сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения. <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США", — заметило СМИ.Вашингтон, по мнению автора, не может долго находиться в состоянии неопределенности, иначе ему будет трудно подготовиться к будущим внешнеполитическим кризисам.Ранее экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявил об иррациональной и разрушительной политике США в отношении России, которая провоцирует энергетический кризис и приводит к огромным экономическим потрясениям в стране.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808317446.html

https://ria.ru/20220809/demokratiya-1808230324.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша