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Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП - РИА Новости, 09.08.2022
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Рязанская область
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Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП - РИА Новости, 09.08.2022
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП
Правительство Рязанской области и Корпорация МСП подписали соглашение о развитии малого и среднего бизнеса, направленное на увеличение числа предпринимателей,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:30
2022-08-09T19:30
рязанская область
экономика
александр исаевич
рязанская область
корпорация мсп
павел малков
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Правительство Рязанской области и Корпорация МСП подписали соглашение о развитии малого и среднего бизнеса, направленное на увеличение числа предпринимателей, получающих меры поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства."Увеличить охват предпринимателей мерами поддержки - это одна из целей соглашения о развитии малого и среднего бизнеса в Рязанской области, которое подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Сегодня в регионе зарегистрировано более 57 тысяч малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Общая численность задействованных в этой сфере жителей области превышает 184 тысячи человек", - говорится в сообщении.По словам Малкова, благодаря профильному нацпроекту в регионе удалось сформировать необходимую инфраструктуру поддержки бизнеса. Более 23 тысяч начинающих и действующих предпринимателей уже воспользовались такими услугами."Мы серьезно заинтересованы в развитии МСП. И настроены в дальнейшем целенаправленно работать над расширением пакета мер поддержки малому бизнесу. Успех наших предпринимателей - это залог успеха экономики региона. Эту работу будем вести в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и с Корпорацией развития МСП", - цитирует врио губернатора его пресс-служба.Как отметил Исаевич, накануне было принято решение о том, что малым и средним предприятиям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса будут предоставляться льготные инвесткредиты под 3-4,5% годовых. Предпринимателям также доступно получение кредитов по программе ПСК. Полученные по ней средства можно направлять на инвестиционные и оборотные цели, также возможно рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке до 11% годовых. При нехватке залога привлечь финансирование помогают "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которая берет на себя до 50% риска по кредитным обязательствам предпринимателя, подчеркивается в сообщении.По информации правительства области, "зонтичные" поручительства с момента запуска механизма в сентябре прошлого года помогли более 100 предпринимателям региона привлечь на развитие бизнеса кредитные средства объемом почти 850 миллионов рублей. В этом году, по данным на начало августа, около 80 представителей местного бизнеса получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на общую сумму более 830 миллионов рублей.
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экономика, александр исаевич, рязанская область, корпорация мсп, павел малков
19:30 09.08.2022
 
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП

Рязанская область и Корпорация МСП подписали соглашение о развитии бизнеса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Правительство Рязанской области и Корпорация МСП подписали соглашение о развитии малого и среднего бизнеса, направленное на увеличение числа предпринимателей, получающих меры поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Увеличить охват предпринимателей мерами поддержки - это одна из целей соглашения о развитии малого и среднего бизнеса в Рязанской области, которое подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Сегодня в регионе зарегистрировано более 57 тысяч малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Общая численность задействованных в этой сфере жителей области превышает 184 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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По словам Малкова, благодаря профильному нацпроекту в регионе удалось сформировать необходимую инфраструктуру поддержки бизнеса. Более 23 тысяч начинающих и действующих предпринимателей уже воспользовались такими услугами.
"Мы серьезно заинтересованы в развитии МСП. И настроены в дальнейшем целенаправленно работать над расширением пакета мер поддержки малому бизнесу. Успех наших предпринимателей - это залог успеха экономики региона. Эту работу будем вести в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и с Корпорацией развития МСП", - цитирует врио губернатора его пресс-служба.
Как отметил Исаевич, накануне было принято решение о том, что малым и средним предприятиям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса будут предоставляться льготные инвесткредиты под 3-4,5% годовых. Предпринимателям также доступно получение кредитов по программе ПСК. Полученные по ней средства можно направлять на инвестиционные и оборотные цели, также возможно рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке до 11% годовых. При нехватке залога привлечь финансирование помогают "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которая берет на себя до 50% риска по кредитным обязательствам предпринимателя, подчеркивается в сообщении.
По информации правительства области, "зонтичные" поручительства с момента запуска механизма в сентябре прошлого года помогли более 100 предпринимателям региона привлечь на развитие бизнеса кредитные средства объемом почти 850 миллионов рублей. В этом году, по данным на начало августа, около 80 представителей местного бизнеса получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на общую сумму более 830 миллионов рублей.
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Рязанская областьЭкономикаАлександр ИсаевичРязанская областьКорпорация МСППавел Малков
 
 
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