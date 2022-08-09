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Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб
Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб - РИА Новости, 09.08.2022
Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб
Сотрудник разреза "Пермяковский" Виктор Присяжнюк из подручных средств сконструировал для собаки с обездвиженными задними конечностями специальную коляску, благодаря которой она теперь может бегать и гулять. Стоимость такой конструкции из полипропиленовых труб не превысила 1900 рублей и полностью заменила дорогостоящие аналоги.
2022-08-09T17:57
2022-08-09T17:57
2022-08-09T18:01
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Второй шанс для собаки-инвалида: горняк смастерил животному коляску из труб
Сотрудник разреза "Пермяковский" Виктор Присяжнюк из подручных средств сконструировал для собаки с обездвиженными задними конечностями специальную коляску, благодаря которой она теперь может бегать и гулять. Стоимость такой конструкции из полипропиленовых труб не превысила 1900 рублей и полностью заменила дорогостоящие аналоги.
2022-08-09T17:57
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видео, бездомные животные
Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб
Сотрудник разреза "Пермяковский" Виктор Присяжнюк из подручных средств сконструировал для собаки с обездвиженными задними конечностями специальную коляску, благодаря которой она теперь может бегать и гулять. Стоимость такой конструкции из полипропиленовых труб не превысила 1900 рублей и полностью заменила дорогостоящие аналоги.
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17:57 09.08.2022 (обновлено: 18:01 09.08.2022)
Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб
Сотрудник разреза "Пермяковский" Виктор Присяжнюк из подручных средств сконструировал для собаки с обездвиженными задними конечностями специальную коляску, благодаря которой она теперь может бегать и гулять. Стоимость такой конструкции из полипропиленовых труб не превысила 1900 рублей и полностью заменила дорогостоящие аналоги.