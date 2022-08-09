Второй шанс для собаки-инвалида: умелец смастерил животному коляску из труб

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Сотрудник разреза "Пермяковский" Виктор Присяжнюк из подручных средств сконструировал для собаки с обездвиженными задними конечностями специальную коляску, благодаря которой она теперь может бегать и гулять. Стоимость такой конструкции из полипропиленовых труб не превысила 1900 рублей и полностью заменила дорогостоящие аналоги.