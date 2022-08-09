https://ria.ru/20220809/snv-3-1808194333.html

ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3

ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022

ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3

ООН призывает Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T01:08

2022-08-09T01:08

2022-08-09T01:17

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ООН, 9 авг — РИА Новости. ООН призывает Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить инспекторов до инспекций, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение Москвы.В понедельник в МИД заявили, что Россия вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают страну права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Москва, как отмечали в МИД, поднимала перед США вопрос о том, что антироссийские санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, но ответа так и не получила."Обе стороны должны решить все вопросы, касающиеся доступа, и позволить инспекторам вернуться к своей... работе по проверке (исполнения) этого важного договора", — подчеркнул он.

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в мире, оон, сша, россия, антониу гутерреш