Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/snv-3-1808194333.html
ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3
ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022
ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3
ООН призывает Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:08
2022-08-09T01:17
в мире
оон
сша
россия
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8e79d979fcdc00702995fc22f62dc85d.jpg
ООН, 9 авг — РИА Новости. ООН призывает Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить инспекторов до инспекций, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение Москвы.В понедельник в МИД заявили, что Россия вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают страну права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Москва, как отмечали в МИД, поднимала перед США вопрос о том, что антироссийские санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, но ответа так и не получила."Обе стороны должны решить все вопросы, касающиеся доступа, и позволить инспекторам вернуться к своей... работе по проверке (исполнения) этого важного договора", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6734c220025b1c3d27c059faa2e0676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, сша, россия, антониу гутерреш
01:08 09.08.2022 (обновлено: 01:17 09.08.2022)
 
ООН призвала США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3

Офис генсека ООН Гутерреша призвал США и Россию решить проблемы с договором СНВ-3

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг — РИА Новости. ООН призывает Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить инспекторов до инспекций, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение Москвы.
В понедельник в МИД заявили, что Россия вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают страну права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
"Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, (договор) СНВ-3 является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения", — сказал Хак.
Москва, как отмечали в МИД, поднимала перед США вопрос о том, что антироссийские санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, но ответа так и не получила.
"Обе стороны должны решить все вопросы, касающиеся доступа, и позволить инспекторам вернуться к своей... работе по проверке (исполнения) этого важного договора", — подчеркнул он.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:15
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
 
В миреООНСШАРоссияАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала